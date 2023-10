“La Russie n’a pas déclenché la guerre en Ukraine, mais tente d’y mettre fin”, dit Poutine

Réunissant plus d’ une centaine de participants étrangers , la 20e édition du Club de discussion Valdaï se déroule dans la ville russe de Sotchi, baignée par la mer Noire, entre le 2 et 5 octobre 2023. Cette réunion est intitulée “Multipolarité équitable: comment assurer la sécurité et le développement pour tous”. Elle accueille 140 experts, hommes politiques et diplomates de 42 pays d’Eurasie, d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Sud. Traditionnellement, lors de la réunion annuelle de Valdaï, la majorité des invités sont des participants étrangers.