L’administration Trump veut réduire de moitié le budget de la diplomatie, 17 consulats menacés de fermeture

Le Président envisage de sabrer la moitié du budget du département d’Etat, ont rapporté mardi 15 avril plusieurs médias américains. Si la décision est approuvée par le Congrès, cinq consulats en France pourraient fermer.

Le projet de coupes budgétaires massives pour la diplomatie américaine n’a pas été annoncé publiquement, mais apparaît dans un document interne, révélé le 15 avril par le Washington Post. Le mémo du bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche chiffre le budget du département d’Etat – l’équivalent du ministère des Affaires étrangères – pour l’année fiscale 2026 (soit à partir d’octobre 2025) à 28,4 milliards de dollars, soit une réduction de 48 % par rapport à 2025.

Les conséquences de ces coupes pourraient être nombreuses : moins de financement pour les organisations internationales, les missions diplomatiques américaines et les programmes d’aides – alors même que l’USaid, le programme américain d’aide au développement, a été largement démantelé par l’administration Trump depuis février.

Le document précise que le budget pour l’aide humanitaire devrait être réduit de 54 %, et celui pour la santé publique de 55 %. Plus encore, les financements pour l’ONU et l’Otan pourraient cesser, selon le quotidien. Certaines organisations comme l’Agence internationale de l’énergie atomique ou l’Organisation de l’aviation civile internationale pourraient, elles, échapper aux coupes.

Fermeture possible de cinq consulats en France

Selon le média Punchbowl News, les Etats-Unis pourraient fermer dix ambassades et 17 consulats, notamment en Erythrée, au Luxembourg, au Soudan du Sud et à Malte. Cinq des consulats menacés de fermeture se trouveraient en France, à Lyon, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Marseille, selon ce même média.

La porte-parole du département d’Etat, Tammy Bruce, n’a apporté aucune précision, se contentant de rappeler qu’aucune décision définitive n’a été prise pour l’instant. Pour être approuvée, la proposition doit passer par le Congrès, dont les deux chambres sont contrôlées par les Républicains.

Le secrétaire d’Etat Marco Rubio n’a pas commenté le projet de façon explicite, mais s’est félicité mardi, sur X, d’avoir encore «annulé 139 subventions d’une valeur de 214 millions de dollars»

Source : Libération

