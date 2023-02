Le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, attendu à Bamako ce lundi : «Nous sollicitons une coopération Mali-Russe dans les domaines agro-alimentaires, énergétiques, militaires et sanitaires », dixit YEREWOLO

Le ministre des affaires étrangères de la Russie, Serguei Lavrov, est attendu ce lundi 6 février 2023 à Bamako au Mali pour une visite de travail de 48 heures. Cette information a été donnée par les responsables du Mouvement «Yèrèwolo débout sur les remparts » lors d’un point de presse à l’allure d’un meeting tenu, le samedi 04 février 2023, à leur siège à Bamako. Le Mouvement Yèrèwolo s’est réjoui de l’annonce de cette visite et souhaite la bienvenue à Serguei Lavrov. « La visite annoncée du chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, pour ce lundi 6 février 2023, ne peut nous laisser indifférents. Il quitte chez lui, il vient chez lui. Pour renforcer les murailles de l’arsenal diplomatique du pays, nous avons sollicité le partenariat Mali-Russe. Nous sollicitons une coopération Mali-Russe dans les domaines agro-alimentaires, énergétiques, militaires et sanitaires », soulignent les responsables du Mouvement «Yèrèwolo débout sur les remparts ».

Plusieurs responsables, militants et sympathisants du Mouvement Yèrèwolo débout sur les remparts ont pris part à ce point de presse. Parmi les leaders du Mouvement, on peut citer entre autres : Adama Diarra dit Ben le Cerveau, Siriki Kouyaté, Moussa Diarra, Mama Safiatou, Bassaro Sylla.

Dans ses mots de bienvenue, l’ancien député Moussa Diarra, membre du Mouvement, a fait savoir que le partenariat entre le Mali et la Russie qui est fiable doit être renforcé. « En plus de Serguei, nous voulons l’arrivée de Poutine. La Russie est une grande puissance », a-t-il dit. Tous les autres intervenants comme le représentant du Groupe des patriotes du Mali (GPM), Souleymane Traoré, abondent dans le même sens.

Dans une déclaration lue par le porte-parole du Mouvement Yèrèwolo débout sur les remparts, Siriki Kouyaté a fait savoir que la visite annoncée du chef de la diplomatie russe, M. Serguei Lavrov pour ce lundi 6 février 2023, ne peut les laisser indifférents. « Car cette visite qui traduit éloquemment l’élan d’un parcours diplomatique et qui était tant attendue, mérite toute notre attention. Pour renforcer les murailles de l’arsenal diplomatique du pays, nous avons sollicité le ”partenariat Mali-Russe” une initiative du Groupe des Patriotes (GPM), fortement appuyée par les signatures de plus huit millions de Maliens, un chiffre qui dépasse le nombre d’électeurs inscrits. À présent, Yèrèwolo debout sur les remparts réitère sa demande de renforcement de coopération Mali-Russe, tout d’abord sur le plan militaire en installant une base mixte russo-malienne à Gao, juste pour le reste de temps d’endiguer cette guerre. Nous YEREWOLO, sollicitons une coopération Mali-Russe dans les domaines agro-alimentaires, énergétique et sanitaires », a souligné Siriki Kouyaté. Par ailleurs, il dira que les Accords d’Alger ont été une source de motivation de plusieurs groupes armés qui rivalisent autour des territoires qu’ils veulent dominer au moyen de la violence. « Dans un futur proche, nous allons annoncer un grand rassemblement patriotique, une sortie gigantesque pour exiger la paix par le désarmement de la CMA (Coordination des mouvements de l’Azawad). C’est la seule alternative pour libérer la population et la ville de Kidal des mains de terroristes », a-t-il conclu.

Quant au patron du Mouvement Yèrèwolo débout sur les remparts, Adama Diarra dit Ben le Cerveau, il a fait savoir que le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, sera la bienvenue au Mali. « Il quitte chez lui, il vient chez lui », a-t-il dit. A cet effet, Adama Ben le Cerveau demande au président Assimi GOÏTA d’exposer les besoins du Mali au chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, durant sa visite au Mali. Selon lui, le développement du Mali et de toute l’Afrique passe par un partenariat gagnant-gagnant avec la Russie. Yèrèwolo debout sur les remparts, par la voix de Adama Ben le Cerveau, réitère sa demande de retrait pur et simple de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali).

Aguibou Sogodogo

