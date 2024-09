Le Kremlin annonce avoir rédigé la mise à jour de la politique nucléaire dans un contexte de tensions frontalières accrues

MOSCOU, 29 septembre (Xinhua) — Des amendements à la politique nucléaire de la Russie ont été rédigés en réponse aux tensions accrues le long de ses frontières, a déclaré dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Lors d’un entretien avec le journaliste russe Pavel Zaroubine, M. Peskov a souligné que les puissances nucléaires soutenaient l’Ukraine dans le conflit et que les infrastructures militaires de l’OTAN étaient positionnées de plus en plus près des frontières russes. Il a indiqué que la mise à jour avait déjà été rédigée et qu’elle serait bientôt officialisée.

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité mercredi, le président russe Vladimir Poutine a appelé à une mise à jour des fondements de la politique d’Etat russe en matière de dissuasion nucléaire, ajoutant qu’elle devait être adaptée aux réalités actuelles.

M. Poutine a indiqué qu’une agression contre la Russie par un Etat non nucléaire, mais avec la participation ou le soutien d’un Etat nucléaire, serait considérée comme une attaque conjointe contre le pays.

La Russie envisagera également d’utiliser des armes nucléaires si elle reçoit des informations fiables sur le lancement massif d’armes d’attaque aérospatiale, notamment d’avions stratégiques ou tactiques, de missiles de croisière, de drones, d’avions hypersoniques et d’autres aéronefs, à travers la frontière russe, a déclaré M. Poutine. Fin

Source: http://french.xinhuanet.com/

