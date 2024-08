“Une affirmation aussi grave qu’infondée”, a déclaré l’ambassadeur du Mali auprès des Nations unies au cours d’une réunion du Conseil de sécurité.

“En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il [l’ambassadeur algérien] se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région”, a ajouté Issa Konfourou.

Il a réagi ainsi aux déclarations du représentant algérien qui avait affirmé qu’une vingtaine de civils avaient été tués dans une attaque de drone dans le nord du Mali.

“Les Forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles” qui agissent “dans le respect strict des droits de l’homme et du droit international humanitaire”, a-t-il fait valoir.

Et d’inviter Alger à “adopter une attitude plus constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément aux relations séculaires de bon voisinage, de fraternité, d’amitié et de coopération”.

Les forces maliennes assurent avoir repéré des équipements militaires dans la localité de Tinzaouatène, à la frontière avec l’Algérie, au cours d’une mission de reconnaissance le 25 août. Elles ont ensuite neutralisé une vingtaine d’hommes armés grâce à une frappe de précision, affirme l’état-major malien.

