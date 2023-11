Le président de la BID, DR. Mohammed Bin Sulaiman Al Jasser lors de la conférence économique à Riyad : “J’ai l’honneur d’annoncer l’engagement de l’ACG de verser 50 milliards de dollars US pour aider à stimuler le développement de l’Afrique…”

“Nous sommes conscients des défis de développement auxquels le continent est confronté”

Cette annonce a été faite, jeudi 9 novembre 2023, par le président du Groupe de la Banque islamique de développement (Bid) Dr. Mohammed bin Sulaiman Al Jasser, lors de la conférence économique accompagnant le Sommet saoudo-africain, à Riyad en Arabie saoudite. Et cela au nom du Groupe de coordination arabe, qui est une alliance stratégique qui vise à trouver et à fournir des solutions coordonnées et efficaces pour le financement du développement. Il est composé de 4 institutions bilatérales et 6 institutions multilatérales : le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Programme arabe de développement du Golfe, le Fonds monétaire arabe, la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds arabe pour le développement économique et social arabe, l’Opep pour le développement international, le Fonds du Qatar pour le développement et le Fonds saoudien pour le développement.

C’est avec un profond sentiment de responsabilité et d’optimisme que je m’adresse à vous aujourd’hui en cette auguste occasion. En tant que voix collective des dirigeants du Groupe arabe de coordination (ACG), je porte un message de solidarité et d’action pour un continent prêt à faire un bond de progrès remarquable.

Notre conviction dans la promesse de l’Afrique, de ses sociétés dynamiques et de sa jeunesse pleine d’entrain est inébranlable. Cependant, nous sommes parfaitement conscients des défis de développement auxquels le continent est confronté : les répercussions de la récente pandémie mondiale, les défis de la sécurité alimentaire et l’escalade de la crise climatique.

Aucun défi de développement n’est insurmontable, quelle que soit son ampleur. Notre foi nous dit que Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes. Faisant écho à cela, Nelson Mandela a déclaré : “Chacun peut s’élever au-dessus de sa situation et réussir s’il est dévoué et passionné par ce qu’il fait”.

Dans cet esprit de soutien et de coopération, j’ai l’honneur d’annoncer l’engagement de l’ACG de verser 50 milliards de dollars au cours des sept prochaines années pour aider à stimuler le développement de l’Afrique. Notre engagement global englobe plusieurs domaines critiques :

Renforcer les systèmes de santé et la disponibilité des vaccins pour faire face non seulement au Covid-19 mais aussi à d’autres défis sanitaires majeurs. Amplifier la connectivité numérique et favoriser l’innovation, offrant aux jeunes de nouvelles perspectives d’emploi et d’entrepreneuriat. Faire progresser le déploiement de sources d’énergie renouvelables et de mesures d’adaptation au climat pour réduire les émissions et accroître la résilience aux changements environnementaux. Renforcer la gouvernance et les cadres institutionnels, ainsi que créer les bases d’une paix et d’une stabilité durables. Encourager l’intégration régionale et renforcer les capacités commerciales, propulser la compétitivité économique et accélérer la croissance.

Pour tenir cet engagement, l’approche de l’ACG sera fondée sur le partenariat et l’inclusion. Nous nous engageons à travailler main dans la main avec les nations africaines, les entités régionales, les groupes de la société civile, le secteur privé et les autres institutions de développement.

Notre objectif est de garantir que ces investissements ont un impact, sont transformateurs et sont alignés sur les priorités définies par la propre vision de l’Afrique pour son avenir. En outre, l’ACG utilisera ses vastes réseaux mondiaux et son expertise approfondie pour attirer des ressources supplémentaires et forger de nouveaux partenariats à l’appui des objectifs de développement de l’Afrique.

Ensemble, nous cheminerons vers un avenir riche en opportunités et libéré des contraintes de la pauvreté et des inégalités – un avenir où le vaste potentiel de l’Afrique sera pleinement libéré pour le bénéfice de tous ses peuples. Que Dieu nous aide tous”.

