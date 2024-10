Un rapport du Watson Institute for International & Public Affairs a mis en exergue l’aide colossale des États-Unis à Israël. Sur l’année écoulée, environ 17,9 milliards de dollars ont été dépensés en aide militaire directe à Israël et 4,86 milliards de dollars en opérations militaires américaines au Moyen-Orient, notamment au Yémen.

Ce n’était pas un secret. La relation fraternelle entre les États-Unis et Israël les lie dans une alliance militaire toujours plus indéfectible, malgré les innombrables critiques.

Le Watson Institute for International & Public Affairs a publié un rapport montrant que le gouvernement américain a dépensé au moins 22,76 milliards de dollars en aide militaire à Israël entre le 7 octobre 2023 et le 30 septembre de cette année.

Environ 17,9 milliards de dollars ont été dépensés en aide militaire directe à Israël et 4,86 milliards de dollars en opérations militaires américaines dans la zone de guerre, y compris des actions contre les forces houthies au Yémen, comme le déploiement de porte-avions et de batteries de défense aérienne dans la région.

Plus de 251 milliards de dollars d’aide en 66 ans

La plus grande partie a été livrée, mais environ 5,2 milliards de dollars n’arriveront que l’année prochaine. Selon les estimations officielles de la Banque d’Israël, le coût total de la guerre s’élèverait à environ 250 milliards de shekels (65 milliards de dollars), dont approximativement 118 milliards de shekels (31 milliards de dollars) pour les coûts militaires, y compris les coûts opérationnels de l’armée, le réapprovisionnement en équipements militaires, en munitions et en soutien logistique. Par conséquent, selon un simple calcul, les États-Unis ont financé environ 70% de l’effort de guerre.

L’étude souligne que la somme colossale déjà approuvée n’était qu’une première étape : le 13 août dernier, l’administration Biden a annoncé des contrats d’armement supplémentaires d’une valeur de 20,3 milliards de dollars, dont la vente d’avions de combat F15 de Boeing. Le lot comprend 50 avions de combat F15 (18,8 milliards de dollars), plus de 32 000 munitions pour chars (774 millions de dollars), des véhicules tactiques (583 millions de dollars), 30 missiles air-air avancés à moyenne portée (102 millions de dollars) et 50 000 obus de mortier (61 millions de dollars). Selon l’étude, le Pentagone a actualisé les dates de livraison de ces systèmes entre 2026 (obus de mortier) et 2029 (pour les F15).

Le document souligne qu’Israël est le pays qui a reçu le plus d’aide américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, soit 251,2 milliards de dollars sur 66 ans. En outre, l’aide fournie par l’administration Biden à Israël au cours de l’année écoulée a été la plus élevée de l’histoire des relations entre les deux pays, de 25% supérieure au deuxième montant le plus important – 14 milliards de dollars à la fin des années 1970 (en termes réels, reflétant le pouvoir d’achat ajusté en fonction de l’inflation).

source : RT France

