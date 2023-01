Il ne fait désormais aucun doute que la Russie vaincra l’Ukraine et imposera ses conditions. Comme l’a dit Poutine il y a quelques semaines, il a eu tort de penser qu’il pouvait faire confiance à l’Occident pour parvenir à un accord raisonnable et il n’avait pas d’autre choix que de vaincre militairement sa marionnette ukrainienne. Son astucieux ministre des Affaires étrangères, Lavrov, a souligné qu’il était inutile de discuter avec le gouvernement américain actuel. Ils ne comprennent rien à la guerre et encore moins à la diplomatie.

Mais comment les États-Unis réagiront-ils lorsqu’ils comprendront que les années de planification par les États-Unis et l’OTAN de la guerre par procuration en Ukraine, révélée récemment par Angela Merkel, n’ont pas conduit à l’effondrement du pouvoir russe et au renversement de Poutine, mais à la destruction et à la partition de l’Ukraine et à l’exposition du défi militaire américain et de l’OTAN comme étant largement inférieur à sa réputation ? C’est une crainte que Biden a effectivement exposée lors de sa rencontre à la Maison-Blanche pendant la visite de Zelensky avant Noël.

Grâce à leur contrôle total des médias, les États-Unis et l’OTAN pourraient empêcher leurs populations d’apprendre cette catastrophe pour la puissance et les prétentions de l’Occident pendant un temps considérable. Mais les effets internationaux se feront sentir immédiatement.

La planification militaire américaine était autrefois de classe mondiale. Mais qui planifierait une guerre par procuration contre la Russie, l’un des maîtres reconnus de l’artillerie, doté d’une technologie de défense aérienne bien meilleure que celle de n’importe quel pays occidental, pour ensuite équiper notre marionnette ukrainienne d’armes inférieures et de munitions suffisantes pour tenir six mois ? Et les planificateurs américains ne pouvaient pas ne pas savoir qu’il n’y avait plus de base de fabrication pour le réapprovisionnement et que les entrepôts de l’OTAN étaient pratiquement vides ?

Rhett Butler rappelait avec mépris aux têtes brûlées de la sécession du Sud : « Il n’y a pas une usine de canons dans tout le Sud ». Les choses ne sont pas beaucoup mieux aux États-Unis aujourd’hui. C’est un truisme usé depuis des siècles que la logistique est la clé de la domination du champ de bataille. Cela a-t-il échappé à nos planificateurs militaires actuels ?

Les États-Unis fouillent maintenant dans leur tas de ferraille pour trouver des armes obsolètes qui, de toute façon, n’arriveront jamais à temps pour gonfler les listes d’aide militaire du Pentagone en Ukraine, ainsi que des contrats de fabrication pour des fournitures futures qui ne sont pas pertinentes, et l’Ukraine sort des locomotives à vapeur des musées pour les faire fonctionner sur ce qui reste de son système ferroviaire.

Mais les dirigeants actuels des États-Unis sont une bande de parfaits idiots, aveuglés par l’idéologie, l’arrogance et l’illusion de poursuivre une hégémonie mondiale « fondée sur des règles », une opportunité depuis longtemps passée, comme le montre leur performance dans cette guerre par procuration. Les États-Unis ont peut-être gagné la guerre froide, mais ils ont perdu la paix. Leur pensée stratégique et leur armée sont obsolètes et la configuration de leurs forces et de leurs équipements est basée sur des hypothèses du millénaire dernier. La bataille pour une grande réinitialisation mondiale sous une hégémonie américaine unipolaire a également été perdue. Le Forum économique mondial est désormais aussi pertinent que le Saint Empire romain germanique. Tout ce qu’il peut continuer à faire, c’est de terroriser les États occidentaux de plus en plus autoritaires avec des propositions politiques ineptes.

La tentative de détruire la Russie l’a poussée à faire preuve d’une diplomatie et d’un leadership brillants, grâce à Poutine et son équipe, qui ont discrètement établi que le reste du monde préfère la souveraineté et un monde multipolaire. La « Pox Americana » de l’après-guerre froide, comme l’a appelé Larry Johnson, est terminé. Les historiens du futur étudieront cette période de l’histoire avec fascination. Peu de fois dans l’histoire un changement aussi immense s’est produit aussi rapidement.

Mais comment vont réagir les idiots de Washington ? Auront-ils recours à une tentative de mise en œuvre de la « coalition de volontaires » de Petraeus, constituée de quelques troupes de l’OTAN et de quelques-unes des nôtres ? Jusqu’à présent, Petraeus a eu deux idées importantes dans sa vie : En tant que cadet, il a épousé la fille de son patron, le surintendant de West Point, et il a choisi d’abandonner ses hommes de la CIA qui sont morts à Benghazi pour éviter de mettre Obama et Hillary Clinton dans l’embarras. Les États-Unis et l’OTAN, désespérés, vont-ils inventer une cause et intervenir physiquement pour tenter d’empêcher la défaite inévitable de l’Ukraine ?

Il y a un indice important possible, qui provient de la tactique de Poutine dans le Donbass. Pourquoi, si une grande offensive visant à prendre le Donbass et à percer est sur le point de commencer, les Russes fortifieraient-ils intensément la ligne qu’ils tiennent déjà ? Se pourrait-il qu’après les absurdes coups de feu parthes que la CIA a infligés à la Russie elle-même, les Russes aient décidé que les États-Unis et l’OTAN sont suffisamment incontrôlables pour tenter une attaque nucléaire tactique ainsi qu’une attaque des forces de l’OTAN ?

Les six prochains mois risquent d’être les plus effrayants que nous ayons vus jusqu’à présent.

par Thomas H. Lipscomb

source : A Son of the New American Revolution

traduction Réseau International

