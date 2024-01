Les ministres chinois et égyptien des Affaires étrangères parviennent à un important consensus lors d’un entretien au Caire

Lors de leur rencontre, les deux ministres ont eu un entretien fructueux et sont parvenus à un large consensus, a ajouté M. Wang.

En premier lieu, les deux pays continueront à approfondir leur confiance stratégique mutuelle et à se soutenir mutuellement et fermement dans la défense de leurs intérêts fondamentaux.

La Chine remercie l’Égypte pour son soutien précieux sur toutes les questions relatives à ses intérêts fondamentaux, en particulier celle liée à Taiwan, et continuera à soutenir fermement l’Égypte dans la sauvegarde de sa souveraineté et de sa sécurité nationales ainsi que dans la recherche d’une voie de développement efficace et conforme à ses conditions nationales, a affirmé le ministre chinois.

Deuxièmement, les deux pays travailleront ensemble à une construction conjointe de qualité de “la Ceinture et la Route”, afin d’engranger des bénéfices mutuels et des résultats gagnant-gagnant à un niveau plus élevé.