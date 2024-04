L’Iran est-il en train de sauver Netanyahou du bourbier ghazaoui? C’est l’aubaine tant recherchée par celui qui a été vaincu par la démesure de ses délires et humilié par la bravoure de la résistance palestinienne. Perdu dans les décombres de Ghaza, il était en quête d’une sortie de secours à défaut d’une issue honorable, et voilà que l’Iran lui prête insidieusement flanc et se met volontairement au service de ses illusions débridées.

L’attaque du Consulat iranien en Syrie n’avait pas uniquement pour objectif d’assassiner de hauts cadres de la Garde révolutionnaire mais tracter l’Iran en lui suggérant une riposte exigible par ses fans, dans un climat de guerre qui, selon certains observateurs ne peut avoir lieu. La probable guerre, éventuellement entre l’Iran et Israël ne sera qu’un conflit dramatique et génocidaire entre l’Iran et les États-Unis. L’Etat hébreu n’en servira que comme une autre base militaire avancée parmi celles qui existent à profusion dans la région.

Justement ce sont celles-ci qui peuvent toutefois dissuader Biden de s’abstenir à toute escalade et de travailler à cerner le problème dans sa dimension géo-naturelle. Car elles seront les premières cibles de l’offensive iranienne. L’Iran avait déjà avertit les pays abritant ses bases qu’il ne rechigner pas à frapper les sites où elles se trouvent.

Ce qui ne manquera pas d’entraîner des imbroglios inexplicables et créera une crise indescriptible au sein même de tout le Moyen Orient. L’Irak, la Syrie, la Jordanie, le Liban ont fermé leur espace aérien. La navigation aérienne est bloquée et vient s’ajouter au blocus maritime imposé par le Yémen et ainsi tout mouvement commercial ou autre est à l’arrêt complet.

A vrai dire, si guerre y aura, elle n’aura aucun avantage pour les principaux belligérants, voire l’Iran et les États-Unis, seul Netanyahou pourra tirer énormément de dividendes. Car seule la continuité de cette guerre ou une autre pourra lui assurer encore une vie politique devenue hypothétique. Ghaza lui a damé le pion. Ni Hamas n’est anéantie, ni ses capacités neutralisées, ni le moindre otage libéré. Il ne se protège que dans la conflagration en se couronnant de fausses gloires sur l’autel de milliers de morts. De surcroît le prélude à cette confrontation lui a renforcé ses atouts diplomatiques dans la mesure où toutes les capitales de l’Occident lui ont témoigné leur solidarité et se sont rangées de son côté et ont même pris l’initiative de lui servir de boucliers aérien en participant à appréhender en vol les missiles balistiques lancés à partir de l’Iran. Y la France, la Grande- Bretagne et bien l’OTAN. Pourquoi pas ? Quand il s’agit de défendre l’un des siens, il n’y a plus de regard ni vers le Droit international ni vers la raison ou la logique de l’autodéfense. Sauf Israël se réjouit du privilège de s’auto-défendre. Drôle d’équation, bizarre ce monde !

Les répliques de l’Iran, par drones ou missiles sur le territoire israélien n’ont eu visiblement qu’un impact de frayeur collective. Plus de peur que de mal.

Cependant, si l’Iran n’avait pas riposté, quel serait le profil de l’avenir dans la gestion de cette région du monde? Israël verrait son statut de gendarme bellement confirmé et s’installerait en État dominateur exclusif sur la moitié du globe. Quant aux pays arabes, comme de légion, ils s’articulent, s’agitent un peu et observent la scène, qui pour certains se déroule au sein même de leur poitrine quand ce n’est pas à leur nez. Et puis doivent-ils se dire, ce ne sont que des Persans. De quoi je me mêle ? Et voilà que l’épingle d’un criminel est tirée d’un jeu cette fois-ci très dangereux. Allah youster.

Source: https://www.lequotidien-oran.com/

