MINSK, le 24 avril. /TASS/. L’Ukraine est aujourd’hui exploitée comme terrain d’essai, qui pourrait en partie décider du futur ordre mondial, a déclaré mercredi le président biélorusse Alexandre Loukachenko devant le 7e Congrès populaire biélorusse.

“Tout le monde comprend qu’aujourd’hui l’Ukraine est un terrain d’essai et que les développements là-bas détermineront d’une certaine manière à quoi ressemblera l’ordre mondial à l’avenir”, a déclaré Loukachenko, cité par l’agence de presse biélorusse BelTA .

“Les plus grandes puissances nucléaires, bien qu’indirectement, se battent en réalité sur son territoire [ukrainien]. Et pas indirectement”, a noté le président biélorusse.

“Le gouvernement [ukrainien] s’est abaissé à conclure un accord avec l’Occident, échangeant des armes contre la vie d’Ukrainiens”, a déclaré Loukachenko.

“C’est douloureux de voir cela, mais faisons un zoom arrière et regardons philosophiquement ce qui s’est passé : qui est devenu plus fort dans cette nouvelle confrontation entre l’Ouest et l’Est ? Qui ?… Pas nous ? Pas eux non plus !”

Selon Loukachenko, tous les précédents présidents ukrainiens ont pillé leur pays.

” Pensez-y : un pays florissant avec un sol fertile qui contient la moitié du tableau périodique de Mendeleïev, deux mers, des mines et des géants industriels… Une nation créative et travailleuse. N’hésitez pas à vivre, à vous réjouir et à devenir riche. Et ils ont obtenu Selon les meilleures traditions de la démocratie d’Europe occidentale, seule une poignée d’entre eux ont accaparé toutes les ressources”, a ajouté Loukachenko.