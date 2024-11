Le Gouvernement de la République du Niger n’a jamais lancé un appel à l’aide internationale humanitaire suite aux inondations de l’hivernage qui vient de s’achever. Pas à l’Union européenne (UE) en tout cas précise le ministre nigérien chargé des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré.

Le Gouvernement de la République du Niger a décidé en toute souveraineté de prendre en charge, sur fonds propres, les dégâts causés par les inondations, a ajouté le chef de la diplomatie nigérienne.

Cette précision du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur a été faite le 24 novembre 2024. Selon la même source, l’annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux deux semaines avant que les les autorités nigériennes ne seront pas informées.

«Ce qui est contraire aux usages diplomatiques maintes fois rappelées par notes verbales circulaires envoyées aux Missions diplomatiques, Postes consulaires et Organisations internationales accrédités au Niger», rappelant fort utilement que le ministère des Affaires étrangères est leur unique interlocuteur, explique le communiqué qui souligne que cela implique que même au cas où cette aide est sollicitée, elle devait se faire à travers ledit ministère.

Pire, en plus des manquements aux usages diplomatiques, l’aide a été acheminée dans les régions par le biais des ONG, choisies par la Délégation de l’UE à Niamey dans une opacité totale. Cette attitude est assimilable à un mépris à l’endroit des autorités nigérianes est la cause pour laquelle le 14 octobre 2024 l’ambassadeur de l’UE, M. Salvador Pinto Da França a été convoqué au ministère des Affaires étrangères.

Au cours de l’entretien entre le chef de la diplomatie nigérienne et l’ambassadeur de l’UE, il a été signifié à ce dernier de mettre fin aux opérations en cours. «Nonobstant cette mise en garde, le Gouvernement a fait, deux mois plus tard, le constat amer de la poursuite de l’exécution des opérations non autorisées», lit-on dans le communiqué.

Face à ce qui est visiblement un entêtement assimilable à un manque notoire de respect envers les autorités nigériennes, le Gouvernement est parvenu à la conclusion que la collaboration avec l’ambassadeur de l’UE n’est plus possible et a, par conséquent, demandée. obligatoirement son rappel et son remplacement dans les plus brefs délais.

En outre, le ministère des Affaires étrangères réaffirme l’engagement du Niger à travailler avec tous les pays et Organisations internationales épris de paix et de justice, dans le respect de sa souveraineté, de sa dignité, des choix stratégiques nationaux et des intérêts de ses populations.

Souleymane SIDIBE

