– Dont des manifestations en faveur de la Palestine, des protestations d’enseignants et d’autres contre la hausse des prix.

Le Conseil national des droits humains au Maroc (gouvernemental) a déclaré mardi, que le pays avait connu plus de 11 000 manifestations, dont notamment celles en faveur de la Palestine, des protestations d’enseignants et d’autres contre la hausse des prix.

C’est ce qui ressort d’un discours prononcé à Rabat, par Amina Bou Ayach, présidente du Conseil, lors de sa présentation du rapport annuel du Conseil pour l’année 2023.

Et d’ajouter: “Le Conseil a surveillé 600 manifestations publiques sur un total de 11 086 manifestations et rassemblements dans la rue principale pour protester contre la hausse des prix et la guerre en Palestine entre autres.

Bou Ayach a recommandé la nécessité d’établir, de manière effective, un système national de protection des droits économiques et sociaux, notamment ceux liés aux normes minimales de sécurité sociale telles que les allocations de chômage et d’invalidité et les indemnités d’accident du travail.

L’année dernière, le secteur des enseignants au Maroc a été témoin de grèves pour protester contre une nouvelle loi qui les « exclut » des incitations et des augmentations de salaire.

En 2023, le taux d’inflation a atteint 6,1%, le Royaume étant toujours affecté par la hausse des prix des matières premières, notamment de l’énergie, ce qui a poussé certains secteurs à protester pour exiger une augmentation des salaires.

*Traduit de l’arabe par Malèk Jomni

Source: https://www.aa.com.tr/fr

Commentaires via Facebook :