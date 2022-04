Longtemps perçus comme des outils incroyables de liberté d’expression et de démocratie, les réseaux sociaux sont tombés dans des travers d’où ils doivent sortir.

Barack Obama a beau avoir placé les réseaux sociaux au cœur de ses stratégies de campagne pour être élu président des États-Unis, il fustige aujourd’hui ce que sont devenues ces plateformes.

Des lois pour mieux encadrer les réseaux sociaux

Invité à l’université californienne de Stanford, il s’est longuement exprimé sur l’évolution des réseaux sociaux et la place qu’ils ont pris aujourd’hui dans le débat public. Et il n’y va pas par quatre chemins : selon lui, ils amplifient « les pires instincts de l’humanité ».

« L’une des causes majeures de l’affaiblissement des démocraties tient au profond changement dans nos façons de communiquer et de nous informer », a déclaré l’ancien pensionnaire de la Maison-Blanche.

L’une des solutions qu’il propose est de réguler les services de ce type avec une législation qui se donne les moyens d’obliger les entreprises qui les gèrent à plus de transparence. Il soumet aussi l’idée de donner la possibilité aux régulateurs de contrôler le fonctionnement des algorithmes.

Disinformation is a threat to our democracy, and will continue to be unless we work together to address it. Tune in as I share some thoughts on what we can all do now. https://t.co/6R6n3MOPPR

— Barack Obama (@BarackObama) April 21, 2022