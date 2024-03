L’Organisation du traité de l’Atlantique nord, l’alliance politique et militaire créée en 1949, compte 32 membres depuis ce jeudi 7 mars avec l’entrée de la Suède.

La Suède a officiellement rejoint l’OTAN, l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, ce jeudi 7 mars. Cette alliance politique et militaire, forte de désormais 32 membres à travers le monde, se veut être un moyen de «promouvoir les valeurs démocratiques» et de coopération «sur les questions de défense et de sécurité».

Cette organisation a été créée en 1949 par les douze pays signataires du Traité de l’Atlantique Nord, ou Traité de Washington : la Belgique, le Canada, le Danemark, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis. En signant ce traité, les pays se sont engagés à participer aux consultations politiques et aux activités militaires de l’OTAN.

À ces douze membres fondateurs se sont ajoutés progressivement d’autres pays, principalement d’Europe : la Grèce et la Turquie (1952), l’Allemagne (1955), l’Espagne (1982), la Tchéquie, la Hongrie et la Pologne (1999), la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie (2004), l’Albanie et la Croatie (2009), le Monténégro (2017), la Macédoine du Nord (2020), la Finlande (en 2023) et enfin la Suède (2024).

TROIS AUTRES PAYS SOUHAITENT REJOINDRE L’ALLIANCE

Après l’adhésion de la Finlande, la Suède rejoint l’organisation internationale non sans difficultés. D’un côté, la Turquie reprochait au pays sa passivité concernant la présence de «terroristes» kurdes sur son sol et réclamait des extraditions. De l’autre, la Hongrie avait reporté son vote au parlement sur l’adhésion de Stockholm.

L’accession de la Suède à l’OTAN est «une victoire pour la liberté», a déclaré le Premier ministre suédois Ulf Kristersson. Tout comme pour la Finlande, l’invasion russe en Ukraine en février 2022 a poussé la Suède a faire une demande d’adhésion. Actuellement, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et l’Ukraine souhaitent adhérer à cette alliance.

Source: https://www.cnews.fr/

