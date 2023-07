La visite du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Monsieur Nasser BOURITA à Rome, lors de laquelle un Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat Stratégique Multidimensionnel entre le Royaume du Maroc et la République italienne a été signé ce mercredi 05 juillet 2023, entre Monsieur BOURITA et son homologue italien, M. Antonio Tajani.

S’agissant de la Question Nationale, ce Plan d’action précise que “L’Italie salue les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc”, tels que reflétés dans la résolution 2654 du Conseil de sécurité du 27 octobre 2022.

Se référant à l’Initiative Marocaine d’Autonomie, l’Italie réaffirme également ‘’son appui aux efforts du Secrétaire Général de l’ONU pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis en conformité avec la résolution 2654’’.

A l’occasion de cette visite et à la faveur de son entrevue avec Monsieur BOURITA, le président de la Chambre des députés italien, M. Lorenzo Fontana a indiqué que le Maroc est un interlocuteur privilégié pour la stabilité de la Méditerranée

Dans une déclaration à la presse au terme d’une rencontre avec Monsieur BOURITA, le président de la Commission “politique de l’Union européenne” au Sénat italien et ancien Ministre des Affaires Etrangères, Giulio Terzi di Sant’Agata, a souligné, la vision de SA MAJESTE LE ROI, Mohammed VI en matière de lutte contre la radicalisation et l’engagement du Souverain en faveur de la consolidation des valeurs démocratiques et de liberté.

