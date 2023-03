Patrice talon sur la présence de Wagner en Afrique : “Si la mission de Wagner est purement sécuritaire, ce n’est pas condamnable”

Dans une interview accordée à la chaîne française LCI, le président béninois a affirmé que si la mission de Wagner est purement sécuritaire pour faire face aux djihadistes, ce n’est pas condamnable sur le principe. Mais dans certains oui.

L’Occident continue de condamner avec force la présence du groupe privé russe Wagner en Afrique notamment au Mali, en Centrafrique et Burkina Faso. Beaucoup de chancelleries à travers des rapports ont accusé cette société de commettre des violations des droits humains et d’extorsion des ressources naturelles en Afrique.

Mais, le président béninois, Patrice Talon dont le pays est confronté à une série d’attaques jihadistes, a jugé le recours à la société privée russe Wagner pas condamnable sur le principe en se référant sur le cas de l’Afghanistan où il y a eu des sociétés de sécurité privée qui sont intervenues pour protéger les édifices et autres.

“Si la mission de Wagner est purement sécuritaire, au service d’un pays qui est en proie à l’insécurité, au jihadisme, et qu’il n’a pas les moyens humains, techniques, n’a pas les hommes qu’il faut, aguerris, entrainés et qu’il faut que ces pays fassent appel à un prestataire privé, sur le principe, ce n’est pas condamnable pour moi”, a-t-il précisé lors d’une interview télévisée sur une chaîne française.

Par contre, le président béninois précise d’aventure que si ce recours n’a pas d‘autre objectif que le soutien pour une cause sécuritaire c’est condamnable. “Si Wagner intervient dans ces pays pas pour apporter une prestation purement sécuritaire et que ça doit servir un régime pour des exactions et consort, cela est condamnable et est condamné”, a-t-il poursuivi.

Ousmane Mahamane

Commentaires via Facebook :