Les États-Unis et le Kenya annoncent de nouvelles initiatives pour soutenir le patrimoine culturel et le tourisme, le développement de la main-d’œuvre et l’économie créative. Ladite annonce a été faite ce 29 mai 2024, à travers un communiqué du bureau du porte-parole.

Lors de la récente visite d’État du président William Ruto et de la première dame Rachel Ruto de la République du Kenya, les États-Unis et le Kenya ont annoncé de nouvelles initiatives et programmes de diplomatie publique pour élever la culture en tant que plate-forme diplomatique qui rassemblera les gens, préservera le patrimoine culturel et renforcer les économies des deux pays.

Le communiqué indiquera que le Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle (AFCP) du Département poursuivra les investissements à long terme des États-Unis dans toute l’Afrique pour préserver et protéger le patrimoine culturel et stimuler le tourisme. En outre, en partenariat avec des leaders clés de l’industrie tels que la Recording Academy, la School of Cinematic Arts de l’Université de Californie du Sud et d’autres grandes institutions du secteur privé et de la société civile.

Les États-Unis lanceront de nouveaux programmes qui favoriseront la collaboration, renforceront les capacités, et renforcer les écosystèmes professionnels de l’industrie créative. “Grâce à ces initiatives, les États-Unis et le Kenya mettront en relation les leaders de l’industrie de la musique, du cinéma et de la télévision et fourniront les compétences techniques et professionnelles clés nécessaires pour soutenir une infrastructure créative durable et florissante“, a justifié le bureau du porte-parole.

Dans le cadre de l’accent commun mis sur le tourisme et le patrimoine culturel, le bureau a fait savoir que l’AFCP soutiendra les efforts menés par les musées nationaux du Kenya pour préserver le site archéologique de Takwa, une ville commerçante swahili des XVe et XVIe siècles.

Les projets AFCP contribuent à préserver un large éventail de patrimoine culturel, notamment des bâtiments historiques, des sites archéologiques, des objets ethnographiques, des peintures, des manuscrits, des langues autochtones et d’autres formes d’expression culturelle traditionnelle et contribuent aux économies locales en soutenant le tourisme. Le bureau rappellera que depuis 2001, l’AFCP a investi 18,2 millions de dollars dans la préservation du patrimoine culturel dans plus de 45 pays d’Afrique.

À partir de cet été, des efforts communs visant à soutenir l’économie créative croissante du Kenya seront lancés. L’ACTV réunira des professionnels de la télévision du Kenya et de tout le continent africain à Los Angeles pour une résidence de quatre semaines à l’École des arts cinématographiques de l’Université de Californie du Sud, où ils seront encadrés par des scénaristes, producteurs et experts de l’industrie de la télévision américains.

ACTV se concentre sur les opportunités de développement professionnel et de réseautage pour les scénaristes, producteurs de télévision et autres domaines techniques tels que la direction artistique, la cinématographie, le montage et la production déléguée.

En outre, selon toujours le communiqué, des professionnels de niveau intermédiaire de l’industrie musicale du Kenya participeront au tout premier programme américain de mentorat musical (AMMP), qui est un partenariat entre le département et la Recording Academy.

L’AMMP met en relation des professionnels internationaux de l’industrie musicale en milieu de carrière avec des mentors sélectionnés par la Recording Academy. L’AMMP a été annoncé pour la première fois par le secrétaire Blinken lors du lancement de la Global Music Diplomacy Initiative en septembre 2023.

Dans le cadre du Community College Initiative Program (CCI), qui s’appuie sur le système américain des collèges communautaires pour offrir une formation pédagogique et technique aux étudiants internationaux, les États-Unis offriront aux étudiants kenyans un programme académique sur mesure dans des collèges communautaires américains qui renforcera les compétences techniques des étudiants en production cinématographique et télévisuelle, améliorent leurs capacités de leadership et les préparent à entrer sur le marché du travail à leur retour au Kenya.

Enfin, dans le cadre du programme American, le bureau dira que le Film Showcase (AFS), le Film and TV Leadership Initiative amènera des cinéastes kenyans et africains aux États-Unis pour des ateliers et des rencontres avec leurs homologues américains, notamment au Middleburg Film Festival 2024 à Middleburg, Virginie.

Ils dialogueront également avec leurs homologues américains à Atlanta, en Géorgie ; Los Angeles, CA, et Washington, DC. Le Département enverra également d’éminents professionnels américains du cinéma et de la télévision animer des ateliers au Kenya dans le cadre d’un échange réciproque.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :