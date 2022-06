Volodymyr Zelensky a demandé au G7 des éléments d’artillerie antiaérienne supplémentaires, des sanctions plus sévères à l’encontre de la Russie et une aide pour l’exportation de céréales bloquées dans le pays. Sa déclaration la plus notable est qu’il souhaite que la guerre se termine d’ici la fin de l’année. Mais comment peut-il y avoir une paix sans consultation du Kremlin ?

Lorsque les deux parties sentent qu’elles n’ont plus grand-cho­se à gagner, la volonté de se mettre d’accord sur un ces­sez-le-feu se manifeste Sven Biscop, stratège de la défense

“Toutes les négociations sont au point mort, les Russes tirent 60.000 obus sur l’Ukraine chaque jour et le président américain Joe Biden hésite à fournir des systèmes de missiles multiples. La Russie a consolidé la province de Lougansk, Poutine continuera jusqu’à ce que l’autre province orientale de Donetsk tombe également. Après cela, Zelensky devra faire des choix. S’il abandonne le Donbass maintenant, il sera décrié par les électeurs. Cependant, il a gagné le statut de candidat à l’adhésion à l’UE et, s’il renonce au Donbass au bon moment, il pourrait empêcher Poutine de s’emparer également de tout le sud de l’Ukraine”, déclare M. Criekemans (UAntwerp).

Cessez-le-feu

Sven Biscop (UGent, Institut Egmont) ne voit pas non plus immédiatement une ouverture vers un accord de paix. “J’espère qu’avant la fin de l’année, les combats prendront fin, mais un cessez-le-feu n’est pas encore un accord de paix. Lorsque les deux parties sentent qu’elles n’ont plus grand-chose à gagner, la volonté de se mettre d’accord sur un cessez-le-feu se manifeste.”

La Russie ne fera une pause qu’après avoir conquis Donetsk. Une telle pause pourrait toutefois conduire à la poursuite du développe­ment militaire de ce qui reste de l’Ukraine pour empêcher la Russie d’entrer dans une troisième phase de la guerre, après l’annexion de la Crimée et la phase actuelle

David Criekemans, professeur de politique internationale

Pour l’Ukraine, selon M. Biscop, aucune issue favorable n’est possible. “L’Occident n’interviendra pas directement dans la guerre et il y a une limite à ce que l’Ukraine peut réaliser. L’Ukraine ne gagnera pas la guerre et ne peut que limiter les pertes. Plus la guerre se prolonge, plus leurs pertes sont importantes. Ils ont un intérêt dans un cessez-le-feu. Mais renoncer à tant de territoire quand on s’est battu si héroïquement est très difficile politiquement. Il faudra peut-être un certain temps avant que l’Ukraine ne soit prête pour des négociations de paix. Un cessez-le-feu serait une bonne chose. Pendant ce temps, la diplomatie discrète entre les États-Unis et la Russie permet d’éviter l’escalade. Ces contacts discrets sont de nature militaro-technique plutôt que politique. Cette diplomatie concerne les limites supérieures de ce qu’ils feront, comme ne pas déployer d’armes nucléaires.”

Dans l’ensemble, la guerre en cours, les menaces russes contre les États membres de l’Union européenne et la fermeture des robinets de gaz deviennent une réalité. Nous devons nous préparer au fait qu’il n’y aura plus de gaz russe cet hiver Sven Biscop, stratège de la défense

Criekemans n’exclut pas des pourparlers de paix dans les mois à venir. “Bien que, pour l’instant, je vois cela se limiter à un cessez-le-feu temporaire et à l’échange de prisonniers de guerre. La Russie ne fera une pause qu’après avoir conquis Donetsk. Une telle pause pourrait toutefois avoir pour conséquence de développer militairement ce qui reste de l’Ukraine afin d’empêcher la Russie d’entrer dans une troisième phase de la guerre, après l’annexion de la Crimée et la phase actuelle.”

Discussions commerciales entre l’UE et l’Inde

Zelensky appelle à des sanctions plus sévères à l’encontre de la Russie, mais qu’est-ce que cela pourrait impliquer ? “Nous avons atteint notre limite, il s’agit maintenant de persévérer à la fois avec les sanctions et les livraisons d’armes à l’Ukraine”, estime M. Biscop. Selon M. Criekemans, l’Occident ferait bien d’examiner l’efficacité des sanctions. “Des voix s’élèvent également pour relancer les négociations commerciales entre l’UE et l’Inde. Si nous pouvons aider des pays comme l’Inde, le Japon et la Corée du Sud dans le domaine de l’énergie et de l’alimentation, nous pourrions éventuellement les faire entrer dans le camp occidental.”

Le G7 demande à la Russie de mettre fin aux attaques contre les infrastructures agricoles ukrainiennes et d’autoriser le libre passage des navires transportant des céréales hors d’Ukraine. M. Biscop soupçonne Poutine de ne pas réagir et d’utiliser la famine en Afrique, entre autres, comme une arme politique. Criekemans envisage deux scénarios : “Les mines ukrainiennes près d’Odessa et de Mykolaïv, qui ont empêché un débarquement des Russes, pourraient par exemple être déminées par la marine belge. Mais c’est ce que veut la Russie, parce qu’alors vous rendez Odessa à nouveau plus fragile et un tel débarquement amphibie redevient possible. Le deuxième scénario est que les céréales sont acheminées vers le port de Berdiansk et escortées à travers le Bosphore par des navires turcs. Mais vous devez d’abord remettre ces céréales aux Russes, et quelles garanties avez-vous qu’elles ne seront pas détournées vers la Russie ?”