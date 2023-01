Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé lundi les livraisons croissantes d’armes occidentales à l’Ukraine, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue turc, au moment où le Royaume-Uni s’apprête à livrer des chars à Kiev. Lors de cette conversation avec Recep Tayyip Erdogan, M. Poutine a critiqué les “parrains occidentaux” de l’Ukraine qui “augmentent leurs livraisons d’armes et de matériel militaire” à Kiev, a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Le Kremlin a juré lundi de “brûler” les chars que les Occidentaux, notamment Londres et Varsovie, comptent livrer à l’Ukraine. “Ces chars brûlent et brûleront”, a dit Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, dans son briefing téléphonique quotidien à la presse.

Le responsable a estimé une fois encore que les Occidentaux utilisent l’Ukraine “pour atteindre des objectifs anti-russes” et que le Kremlin restait déterminé à atteindre “les objectifs de l’opération militaire spéciale”, euphémisme des autorités russes pour décrire l’offensive contre leur voisin. Motivées et fortes d’une aide militaire et financière croissante, les forces ukrainiennes ont repoussé l’armée russe en lui infligeant au printemps dernier et à l’automne des revers cinglants.