Les résultats semblent sans appel : les Américains ont choisi d’élire une seconde fois l’ancien président républicain. Assuré de devenir le 47ᵉ président, Donald Trump étend encore davantage son emprise sur le pays.

L’attente aura été bien plus courte qu’en 2020. Défait il ya quatre ans par Joe Biden, Donald Trump a pris sa revanche en battant sa vice-présidente, Kamala Harris, le 5 novembre, lors de l’élection présidentielle aux États -Unis. “En fin de compte, sa victoire mardi n’était pas aussi serrée que les sondages le suggéraient”, souligne The Wall Street Journal . «C’est une victoire plus ample qu’en 2016», lorsqu’il avait dominé Hillary Clinton.

L’ancien président républicain a remporté tous les États clés, dont le résultat a été annoncé jusqu’ici par Associated Press : la Caroline du Nord, la Géorgie, puis la Pennsylvanie, le plus gros lot parmi ces États pivots, et enfin le Wisconsin , qui lui permet de passer la barre des 270 grands électeurs. Un seuil synonyme de majorité absolue au collège électoral chargé d’élire le président.

«Guérir le pays»

Avant même que tous les résultats soient annoncés, le milliardaire a pris la parole dans son QG de campagne à Mar-a-Lago, en Floride, aux côtés de son colistier, JD Vance, et de membres de leur famille. Vantant « le plus grand mouvement politique de tous les temps », il a promis « un nouvel âge d’or » et de « contribuer à guérir le pays ».

Le fera-t-il ? Le Wall Street Journal s’interroge. Saluant « un retour politique historique », le journal conservateur évoque une « seconde chance » à saisir pour Donald Trump.

«La question pour les quatre prochaines années est de savoir ce qu’il en fera pour laisser un héritage dépassant les divisions des huit années passées.»

Que ce soit par adhésion totale ou par défaut, les Américains ont choisi « d’élire un criminel reconnu coupable, qui est aussi inculpé pour avoir tenté de renverser la dernière élection et qui admire ouvertement les autocrates », constate une chroniqueur du Financial Times .

Un pays dominé par le trumpisme

Donald Trump a fait bien mieux qu’en 2020 dans des territoires très divers, selon The Washington Post , qui conviennent aux comtés urbains, périurbains et ruraux à travers le pays.

Pour Masha Gessen, du New York Times, il est temps « de revoir notre copie et notre façon de concevoir la situation politique aux États-Unis. Nous avons parlé d’un pays fortement divisé, de deux Amériques, d’une course serrée. Mais ce qui me frappe […] c’est que Trump non seulement pourrait remporter une victoire écrasante au collège électoral, mais qu’il semble également avoir recueilli des voix partout, y compris dans chaque quartier de New York . »

« Nous allons donc peut-être devoir cesser de penser les États-Unis comme un pays divisé en deux et commencer à essayer de l’envisager comme un pays dominé par la politique trumpiste ou, peut-être plus exactement, par un affect trumpiste. »

En outre, « le vote républicain est en forte hausse chez les électeurs [d’ascendance] hispanique », en particulier chez les hommes, parmi lesquels Donald Trump l’emporte « avec une marge étonnante de 10 points », triomphe le très conservateur Poste d’York .

Le ton des chroniqueurs du New York Times, qui participent au « live » du quotidien new-yorkais, est sombre. Nicholas Kristof a souligné que le Sénat «va tomber aux mains des républicains, permettant ainsi à Trump d’imposer son programme». Autre chroniqueur, Charles Blow note de son côté que, lors de son premier mandat, « Donald Trump a nommé un tiers des juges à la Cour suprême » et pourrait « se retrouver à nommer la majorité de la Cour. Ce serait désastreux pour le pays, mais une réalisation de la prophétie pour de nombreuses évangéliques.

Gabriel Hassan

Source: https://www.courrierinternational.com/

