– Pour sa réélection

Plusieurs dirigeants africains ont réagi à la réélection du président Recep Tayyip Erdogan, lui exprimant leurs félicitations et lui souhaitant plein succès pour son nouveau mandat à la tête de la Türkiye.

* Algérie

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, était parmi les premiers chefs d’Etat à réagir à la réélection du président de la République turque.

“C’est avec un grand plaisir que j’adresse à votre Excellence, en mon nom personnel et au nom du peuple algérien, mes félicitations à l’occasion du renouvellement de la confiance en votre honorable personne par le peuple turc frère”, a écrit Tebboune dans une lettre à Erdogan, diffusée par la présidence algérienne.

Le chef de l’Etat algérien, lit-on dans le texte, “souhaite au président Erdogan le succès dans la poursuite de ses nobles fonctions au service de son peuple et dans la réalisation de plus d’acquis et de réalisations, sur la voie du progrès et de la prospérité”.

“Votre élection pour un nouveau mandat à la tête de la République sœur de Türkiye reflète véritablement l’engouement populaire autour de votre politique rationnelle”, a précisé le président algérien.

* Sénégal

Erdogan a également reçu un message de félicitation de son homologue sénégalais, Macky Sall.

” Chaleureuses félicitations au Président Recep Tayyip Erdogan suite à sa brillante réélection à la Présidence de la République de Türkiye”, a écrit le président Sall sur Twitter.

” Je lui souhaite plein succès pour son nouveau mandat”, a poursuivi Sall depuis le Nigeria où il assiste à l’investiture du nouveau président Bola Tinubu.

* Guinée-Bissau

Pour sa part, le chef de l’Etat bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (Cédéao), a adressé ses félicitations au président Recep Tayyip Erdogan.

“Vives et sincères félicitations au Président Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire ce jour aux élections présidentielles. C’est une grande marque de confiance du peuple turc et je lui souhaite un mandat de paix, progrès et prospérité”, a écrit Umaro Sissoco Embalo sur Twitter.

Le président bissau-guinéen a assuré, par ailleurs, que les relations bilatérales entre la Guinée-Bissau et la Türkiye “continueront à être renforcées”.

* Côte d’Ivoire

De même, le président ivoirien Alassane Ouattara a adressé ses félicitations au président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

« Mes chaleureuses félicitations au président Recep Tayyip Erdoğan pour sa réélection à la présidence de la République de Türkiye », a écrit Alassane Ouattara sur Twitter, affirmant que « l’excellente coopération entre la Côte d’Ivoire et la Türkiye » se poursuivra « dans l’intérêt de nos deux peuples ».

*Niger

Dans le même contexte, Erdogan a reçu les félicitation chaleureuses du président du Niger, Mohamed Bazoum.

« Je félicite chaleureusement le président Recep Tayyip Erdogan pour sa brillante élection à la tête de son pays », a indiqué le dirigeant nigérien dans un message posté sur son compte Twitter.

« Son maintien à la tête de l’État contribuera à renforcer davantage les relations si fructueuses entre nos deux pays », a affirmé Mohamed Bazoum, saluant au passage le peuple turc « pour cette belle leçon de démocratie ».

* Burkina Faso

Parmi les présidents ayant également réagi dimanche soir à la réélection du président Erdogan, figure aussi le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso.

“Monsieur le Président, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays, à l’issue des élections présidentielles du dimanche 28 Mai 2023, me donne l’heureuse occasion de vous adresser, au nom du peuple burkinabè et au mien propre, mes vives et chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de plein succès dans l’exercice de votre mandat”, a écrit Traoré sur son compte twitter.

“Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec vous au raffermissement des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Burkina Faso et la République de Türkiye”, a-t-il ajouté.

* Egypte

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, n’a pas manqué, de son côté, de féliciter Erdogan à l’occasion de sa victoire à la présidentielle.

Le porte-parole de la présidence égyptienne, Ahmed Fahmy, a déclaré par voie de communiqué que « Le président Abdel Fattah al-Sissi a adressé un message au président turc Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de sa réélection à la présidence de la République pour un nouveau mandat ».

* Libye

Non loin de l’Egypte, au nom du gouvernement d’union nationale libyen, Abdulhamid Dbeibeh a félicité le président Erdogan pour sa victoire éclatante lors de l’élection présidentielle turque.

« Je félicite mon frère, Son Excellence le président Erdogan, pour avoir remporté un nouveau mandat. Cette victoire traduit la confiance renouvelée du peuple turc dans les projets et les politiques fructueux du président Erdogan, qui a hissé son pays au rang des pays développés », a-t-il écrit sur Twitter.

Le président du Haut Conseil d’État libyen, Khaled al-Mechri a également félicité Erdogan, pour avoir remporté un nouveau mandat.

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed al-Manfi, a félicité Erdogan, « lui souhaitant plein succès dans l’accomplissement de son mandat », selon le bureau de presse du Conseil présidentiel.

* Soudan

Au Soudan, le président du Conseil de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, a félicité le président Erdogan pour sa victoire à l’élection présidentielle, selon l’agence de presse officielle soudanaise SUNA. Le commandant des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti », a également félicité le président Erdogan pour sa réélection à la tête de la Türkiye.

* Somalie

Le président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud a, lui aussi, adressé ses félicitations à son homologue turc Erdogan.

Mohamoud a adressé ses félicitations en langue turque sur son compte Twitter : « Félicitations au frère et ami le président Erdogan ». Le premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre a également félicité le président turc pour avoir remporté un nouveau mandat.

* Madagascar

Les messages de félicitation ont continué d’affluer, lundi matin, à l’endroit du président turc, Recep Tayyip Erdogan, à l’image de celui émis par le président malgache Andry Rajoelina.

« Félicitations au Président Erdogan pour sa réélection pour un nouveau mandat à la tête de la République de Türkiye », a – t – il indiqué dans une déclaration officielle sur son compte Twitter ce lundi 29 mai, dans la matinée.

« Nous poursuivrons le travail ensemble pour renforcer davantage l’amitié entre nos deux Nations. Longue vie à la coopération entre Türkiye et Madagascar », a-t-il déclaré.

* Togo

Sur Twitter, le chef de l’Etat togolais Faure Gnassingbé a aussi adressé ses félicitations au Président turc réélu dimanche soir.

«Je félicite chaleureusement le Président Recep Tayyip Erdoğan, pour sa brillante réélection. En continuant de cultiver l’amitié entre nos peuples, nous travaillerons de concert au renforcement des relations de coopération entre le Togo et la Turquie, et à la diversification de nos échanges», a indiqué le président togolais sur son compte Twitter, lundi matin.

Pour rappel, Erdogan a remporté le second tour de la présidentielle avec 52,14 % des voix, tandis que son adversaire Kemal Kilicdaroglu a obtenu 47,86 % des suffrages, dimanche 28 mai courant.

SOURCE: https://www.aa.com.tr/fr/

Commentaires via Facebook :