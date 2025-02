Il y a de fortes chances que votre téléphone portable contienne une quantité minuscule d’un métal qui a commencé son voyage enfoui dans la terre de l’est de la République démocratique du Congo, où une guerre fait actuellement rage.

Il pourrait même être directement lié au groupe rebelle M23 qui a fait la une des journaux cette semaine.

Le tantale contenu dans votre appareil pèse moins de la moitié d’un pois de jardin moyen, mais il est essentiel au bon fonctionnement d’un smartphone et de presque tous les autres appareils électroniques sophistiqués.

Les propriétés uniques de ce métal rare, gris-bleu et brillant – notamment sa capacité à conserver une charge élevée par rapport à sa taille, tout en fonctionnant à différentes températures – en font un matériau idéal pour les minuscules condensateurs, qui stockent temporairement l’énergie.

Il est également extrait au Rwanda, au Brésil et au Nigeria, mais au moins 40 % – et peut-être plus – de l’approvisionnement mondial en cet élément provient de la République démocratique du Congo et certaines des principales zones minières sont désormais sous le contrôle du M23.

La vague actuelle de combats dure depuis des mois, mais les rebelles ont attiré l’attention avec l’assaut de dimanche sur le centre vital de commerce et de transport de Goma. Cette ville, frontalière du Rwanda, est un centre régional pour l’industrie minière

Au cours de l’année écoulée, le M23 a progressé rapidement dans l’est de la République démocratique du Congo, riche en minerais, en s’emparant des zones d’extraction du coltan, le minerai à partir duquel est extrait le tantale.

Comme de nombreux autres groupes armés opérant dans la région, le M23 a commencé par défendre les droits d’un groupe ethnique perçu comme menacé. Mais au fur et à mesure que son territoire s’est étendu, l’exploitation minière est devenue une source cruciale de revenus, permettant de payer les combattants et les armes.

En avril dernier, il s’est emparé de Rubaya, la ville au cœur de l’industrie du coltan du pays.

Dans cette région, l’extraction minière n’est pas entre les mains de conglomérats multinationaux. Des milliers d’individus travaillent dans des mines à ciel ouvert qui sillonnent le paysage, ou sous terre, dans des conditions extrêmement dangereuses et insalubres.

Ils font partie d’un réseau complexe, mais informel, qui voit les roches extraites du sol à l’aide de pelles, ramenées à la surface, concassées, lavées, taxées, vendues puis exportées pour être purifiées et finalement fondues.

Une fois que le M23 s’est installé à Rubaya, les rebelles ont mis en place ce qu’un groupe d’experts de l’ONU a décrit comme une « administration de type étatique », délivrant des permis aux creuseurs et aux négociants et exigeant une redevance annuelle de 25 dollars (20 livres sterling) et de 250 dollars respectivement. Le M23 a doublé les salaires des creuseurs pour s’assurer qu’ils continueraient à travailler.

Il gère la zone comme un monopole et s’assure, par la menace d’arrestation et de détention, que seuls les commerçants autorisés peuvent faire des affaires.

Le M23 prélève également une taxe de 7 dollars sur chaque kilogramme de coltan. Le groupe d’experts de l’ONU a estimé que le M23 gagnait ainsi environ 800 000 dollars par mois grâce à la taxation du coltan à Rubaya. Il est presque certain que cet argent est ensuite utilisé pour financer la rébellion.

Un point d’interrogation subsiste quant à la manière dont le minerai extrait des zones contrôlées par le M23 entre dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Selon les experts de l’ONU, le Rwanda voisin, qui est considéré comme soutenant le M23, est au centre de la réponse.

En théorie, un système de certification – connu sous le nom d’Innovative Tin Supply Chain Initiative (Itsci) – devrait signifier que ce qui entre dans la composition d’un téléphone et d’autres appareils électroniques ne provient pas de zones de conflit où il pourrait être utilisé pour financer des groupes armés responsables de la perpétration d’atrocités.

La loi américaine Dodd-Frank adoptée en 2010, ainsi qu’une législation européenne similaire, visent à garantir que les entreprises qui achètent de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or – appelés « minerais de conflit » – ne financent pas par inadvertance la violence.

Toutefois, l’Itsci a fait l’objet de certaines critiques.

Ken Matthysen, expert en sécurité et en gestion des ressources auprès du groupe de recherche indépendant Ipis, souligne que la dispersion de nombreuses petites mines fait qu’il est difficile pour les autorités locales de contrôler exactement ce qui se passe partout.

Les étiquettes Itsci devraient être apposées sur les sacs à la mine même, afin de prouver l’origine des minéraux qu’ils contiennent, mais ils sont souvent transportés vers un point de collecte où il devient plus difficile de retracer l’origine réelle du minerai, a déclaré M. Matthysen.

Il a ajouté qu’il y avait également un problème de corruption.

« On accuse même les agents de l’État de vendre des étiquettes aux négociants, parce qu’ils ne gagnent pas bien leur vie. Les commerçants se rendent alors dans l’est de la République démocratique du Congo et étiquettent eux-mêmes les sacs.

Itsci n’a pas répondu à une demande de commentaire de la BBC, mais a par le passé défendu son bilan en affirmant que le programme avait fait l’objet d’un audit indépendant rigoureux. Il a également été salué pour avoir apporté « la prospérité à des centaines de milliers de petits exploitants miniers ».

Dans le cas de Rubaya, Itsci a suspendu ses activités peu après l’entrée du M23 dans la ville.

Néanmoins, le groupe a réussi à continuer à exporter du coltan.

Les experts de l’ONU ont tracé un itinéraire sinueux qui montre comment le coltan est transporté jusqu’à proximité de la frontière rwandaise. Il est ensuite transféré dans des « camions de gros tonnage » qui ont nécessité l’élargissement de la route pour les accueillir.

Le Rwanda possède ses propres mines de coltan, mais les experts affirment que le coltan non certifié est mélangé à la production rwandaise, ce qui entraîne une « contamination importante des chaînes d’approvisionnement ».

Selon M. Matthysen, le M23 était déjà impliqué dans le commerce du coltan avant la prise de Rubaya, en établissant des barrages routiers et en faisant payer des frais pour les franchir.

« Une grande partie du commerce de ces minerais passait par la zone contrôlée par le M23 en direction du Rwanda. Ainsi, même à cette époque, le Rwanda profitait de l’instabilité dans l’est de la République démocratique du Congo et nous avons constaté que les volumes d’exportation vers le Rwanda augmentaient déjà », a-t-il déclaré à la BBC.

Les chiffres de l’US Geological Survey montrent que les exportations de coltan du Rwanda ont augmenté de 50 % entre 2022 et 2023. M. Matthysen a déclaré que tout cela ne pouvait pas provenir du Rwanda.

Dans une défense énergique de la position du Rwanda, la porte-parole du gouvernement, Yolande Makolo, a répété à la BBC qu’il y avait des minerais et des capacités de raffinage dans son propre pays.

« Il est très cynique de prendre une question comme celle qui se pose dans l’est de la RDC, où une communauté persécutée se bat pour ses droits, et d’en faire une question d’avantages matériels », a-t-elle ajouté.

Le président rwandais Paul Kagame a également rejeté les rapports des experts de l’ONU, méprisant leur « expertise ».

Une grande partie de l’est de la République démocratique du Congo est ravagée par un conflit depuis de nombreuses années, ce qui soulève des questions quant aux bénéficiaires et aux groupes armés qui profitent de ce qui est extrait du sol dans cette région.

Afin de mettre en évidence le problème et son lien avec l’industrie des smartphones, le gouvernement congolais a déposé des plaintes pénales en France et en Belgique à la fin de l’année dernière contre des filiales du géant technologique Apple, l’accusant d’utiliser des « minerais de conflit ».

Apple a contesté cette allégation et souligné que depuis le début de l’année 2024, en raison de l’escalade du conflit et des difficultés de certification, elle a cessé de s’approvisionner en tantale, entre autres métaux, auprès de la République démocratique du Congo et du Rwanda.

D’autres entreprises n’ont pas été aussi claires, ce qui signifie qu’à mesure que le M23 s’empare de nouveaux territoires, ces petits morceaux de tantale provenant des mines qu’il contrôle pourraient encore se retrouver dans les appareils auxquels nous sommes habitués.

Source: https://www.bbc.com/

Commentaires via Facebook :