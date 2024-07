Le général Abdourahamane Tiani a salué ce 10 juillet “la mobilisation exceptionnelle du peuple nigérien” pour le sommet de l’AES, selon un communiqué du CNSP.

Cette mobilisation témoigne d’un “gage concret de reconnaissance et de soutien ferme aux idéaux de patriotisme et de l’affirmation de la souveraineté pleine et entière” dont le Mali, Burkina Faso et Niger “sont les chefs d’État en sont porteurs”.

Le sommet de l’AES a eu lieu le 6 juillet à Niamey. Les trois leaders de l’AES -le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahamane Tiani- se sont réunis pour la première fois.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

