Sa Majesté le Roi du Maroc s’entretient avec le Président Ali Bongo Ondimba et remet un don de fertilisants au profit d’agriculteurs gabonais

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc a eu, mercredi 15 février 2023, au Palais Présidentiel à Libreville, un entretien avec Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, Président de la République gabonaise.

A l’issue de cette audience, le Souverain marocain a bien voulu faire un don sous forme de fertilisants-engrais, en faveur des petits agriculteurs gabonais et qui consiste en des fertilisants adaptés aux sols du Gabon, dans le cadre d’une approche foncièrement environnementale, basée sur l’identification des besoins en nutriments afin d’éviter toute utilisation intensive qui pourrait être dommageable.

Ce don témoigne donc de cette profondeur et de cette richesse des liens stratégiques, étroits et fraternels liant le Royaume du Maroc à la République gabonaise et constitue un exemple de coopération inter-africaine fondé sur les valeurs de solidarité, d’échange et de partage

Ainsi, la projection multiforme de la stratégie Royale en Afrique porte notamment sur la sécurité alimentaire, comme en témoigne le don Royal au profit des petits agriculteurs gabonais, le développement durable, la promotion de la petite et moyenne entreprise, la médiation pour la résolution des conflits, et l’accueil des migrants et réfugiés, ainsi que le maintien et la consolidation de la paix dans le continent.

A noter que cet engagement authentique et synergique du Royaume du Maroc dans le continent africain qui lui vaut aujourd’hui un acharnement sans précédent de certaines parties, à l’image de l’activisme hostile du Parlement Européen et des attaques en cours contre le Maroc

Commentaires via Facebook :