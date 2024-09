Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud : Un Roi au service du bien-être du peuple saoudien !

La Fête nationale d’Arabie saoudite, marquant les 94 ans du Royaume, le lundi 23 septembre 2024, est un éloge au Roi Abdelaziz Ibn Saoud qui a unifié une grande partie de la péninsule Arabique. Aujourd’hui, le Roi au trône depuis le 23 janvier 2015 s’appelle Salmane ben Abdelaziz Al Saoud. En 2017, il nomma comme Prince héritier son fils Mohammed ben Salmane. A l’occasion de la fête nationale 2024, coup de projecteurs sur ces deux personnalités phares du Royaume.

Salmane ben Abdelaziz Al Saoud est né le 31 décembre 1935 à Riyad, et est Roi d’Arabie saoudite depuis le 23 janvier 2015. Il est membre de la dynastie saoudienne et l’un des fils d’Ibn Séoud, le fondateur de l’Arabie saoudite, en 1932. Gouverneur de Riyad pendant plus de cinquante ans, il est nommé ministre de la Défense d’Arabie saoudite en 2011 et Prince héritier l’année suivante. Il succède à son demi-frère Abdallah, en tant que Roi, en 2015. Il est également Premier ministre de 2015 à 2022, fonction traditionnellement occupée par le monarque.

Agé de 89 ans, il est l’un des plus vieux dirigeants du monde.

Salmane est le vingt-cinquième fils d’Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud et le sixième des sept Soudayris, les fils de Hassa bint Ahmed Al Soudayri, dont font également partie le Roi Fahd ainsi que les Princes héritiers Sultan et Nayef. Les Soudayris sont considérés comme l’aile dure de la famille royale, alors que le clan du défunt Roi Abdallah, leur demi-frère, est relativement plus modéré.

Eduqué à l’Ecole des princes (en) de Riyad, il étudie la religion et les sciences. Il a été très proche de son frère Sultan qu’il a accompagné aux Etats-Unis lors de ses séjours médicaux, jusqu’à son décès.

Salmane est gouverneur de la province de Riyad de 1955 à 1960 puis de 1963 à 2011. Le 5 novembre 2011, il est nommé ministre de la Défense par son demi-frère le Roi Abdallah. Il y remplace son frère Sultan, mort peu avant. C’est le Prince Fahd ben Abdallah ben Mohammed Al Saoud qui remplace Sultan au poste de ministre de l’Aviation.

Son frère Nayef, Prince héritier, meurt le 16 juin 2012 et le 18 juin, le Conseil d’allégeance choisit Salmane comme nouveau Prince héritier. Il est aussi nommé vice-Premier ministre. Son autre frère Ahmed est nommé ministre de l’Intérieur. Dans le contexte politique saoudien, Salmane est généralement considéré comme traditionaliste, mais moins lié aux religieux ultraconservateurs que son frère Nayef.

Il devient Roi d’Arabie saoudite à 79 ans, à la suite du décès de son demi-frère Abdallah, le 23 janvier 2015. C’est le sixième fils du fondateur du Royaume, Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, décédé en 1953 à l’âge de 72 ans, à accéder au trône.

Déjà âgé et souffrant de problèmes de santé multiples (il a été opéré en 2010 d’une hernie discale) et notamment de la maladie d’Alzheimer au moment de son accession au pouvoir, les observateurs étrangers s’attendent à un règne de transition. Il confère à son demi-frère Moukrine ben Abdelaziz Al Saoud, plus jeune des fils d’Abdelaziz Al Saoud, le titre de Prince héritier. Ce dernier ne lui succède cependant pas au ministère de la Défense qui est attribué au fils de Salmane, Mohammed ben Salmane Al Saoud.

La prise de fonction de Salmane marque le regain d’influence du clan des Soudayris dont fait partie le nouveau Roi ainsi que ses frères défunts, Fahd (1921-2005), Roi de 1982 à sa mort, Sultan (1928-2011), Prince héritier de 2005 à sa mort et Nayef (1933-2012), Prince héritier de 2011 à sa mort. C’est le fils de ce dernier, Mohammed ben Nayef Al Saoud qui est nommé héritier en second par le nouveau Roi. Cette désignation marque le passage du pouvoir aux petits-fils d’Abdelaziz Al Saoud.

En avril 2015, il procède à un nouveau remaniement en nommant son neveu Mohammed ben Nayef Al Saoud Prince héritier. Son fils, Mohammed ben Salmane Al Saoud est nommé quant à lui héritier en second. A cette date, le Roi et ses deux successeurs potentiels appartiennent donc au clan des Soudayris.

Le ministre des Affaires étrangères Saoud al-Fayçal Al Saoud, en poste depuis 1975, est pour sa part remplacé par Adel al-Joubeir, alors ambassadeur du Royaume aux Etats-Unis. Ces décisions sont analysées comme une volonté du roi de rajeunir l’équipe dirigeante du pays.

Le 4 novembre 2017, le Roi Salmane crée une commission anti-corruption.

Le 27 septembre 2022, il nomme son fils et Prince héritier Premier ministre, fonction qu’il occupait depuis son accession au trône et traditionnellement cumulée avec celle de Roi par nombre de ses prédécesseurs.

Le 30 juillet 2020, il subit une ablation de la vésicule biliaire, après avoir passé 10 jours à l’hôpital Roi-Fayçal de Riyad.

Le 8 mai 2022, le palais annonce dans un communiqué que le roi a été de nouveau hospitalisé à Riyad pour des “examens médicaux”.

Le Roi Salmane, monté sur le trône à la mort de son frère en 2015, règne désormais depuis plus de sept ans.

Après sa mort, c’est son fils Mohammed ben Salmane, nommé Prince héritier en 2017, qui lui succèdera. Depuis quelques années, ce dernier remplace fréquemment son père lors d’événements publics en raison des problèmes de santé du roi, mais aussi de son grand âge.

El Hadj A.B. HAIDARA

