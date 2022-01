Dans cette optique, quels rôles pourraient jouer la Russie, la Chine et l’Iran pour aider ces États, militairement et économiquement? Les puissances africaines comme l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Nigeria peuvent-elles accompagner ces pays du Sahel et de l’Afrique centrale et de l’Ouest?

Massive crowds gathered in Mali this week to protest sanctions levied by France & ECOWAS. Take a look. pic.twitter.com/igar2KIqHh

Pour répondre à ces questions, Sputnik a sollicité le concours d’Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense. Pour lui, “ces sanctions, qui restent par ailleurs insignifiantes et inopérantes, ont le mérite de lever le voile sur le secret, en terme de système de fonctionnement, du Franc CFA, bien gardé loin des yeux de l’opinion publique africaine et française. L’annonce faite par l’actuel Président malien, le colonel Assimi Goïta, faisant part de son intention de quitter la zone du Franc CFA et de créer une monnaie nationale au cœur du problème qui maintient l’Afrique dans le sous-développement depuis 1945. En effet, c’est la pauvreté, le manque d’infrastructure, d’industrie, d’agriculture et de formation qui sont à l’origine de la dislocation sociale et ethnique des pays africains, qui les rend vulnérable aux activités criminelles et terroristes qui sont en réalité leur corollaire”.