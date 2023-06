Sany possède des succursales permanentes dans plus de 30 pays africains, plus de 600 employés locaux, plus de 90 points de service et des équipements dans plus de 50 pays et régions d’Afrique. Selon les sources de la multinationale, Sany et son système d’agent ont créé plus de 5 000 opportunités d’emploi en Afrique. En plus de la vente des équipements, Sany s’est inscrit dans la formation d’ingénieurs et dans des projets dans divers domaines d’intérêt en Afrique.