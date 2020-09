Sarkozy: «Je vois des choses qui me laissent sans voix tellement elles sont brutales et inhumaines»

Selon Nicolas Sarkozy, il n’est plus possible de «s’habituer» aux cas de violences enregistrées au cours des derniers mois en France, comme, par exemple, l’attaque du chauffeur de bus à Bayonne. Et ce n’est pas «une question de politique, de droite ou de gauche», estime l’ex-Président français.

Interrogé ce 31 août par BFM TV lors d’une séance de dédicaces à Paris, Nicolas Sarkozy est revenu sur la montée des violences en France ces dernières semaines. Selon l’ancien Président français, «on ne peut pas accepter» ce qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des Français. «Par moment je vois des choses et j’entends des choses qui me laissent sans voix tellement elles sont brutales et inhumaines. Voilà qu’on peut frapper un conducteur de bus à quatre, simplement parce qu’il demande de porter un masque. On ne peut pas s’habituer à ça. On ne peut pas accepter ça. Ce n’est pas une question de politique, de droite ou de gauche, c’est simplement inacceptable».

Nicolas Sarkozy: “Sans sécurité, il n’y a pas de liberté” pic.twitter.com/X5Knnkl2IC — BFMTV (@BFMTV) August 31, 2020 ​Xavier Bertrand pointe Emmanuel Macron Commentant le 27 août sur BFM TV-RMC les violences enregistrées au cours des derniers mois en France, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a mis en cause le «problème avec l’autorité» d’Emmanuel Macron ainsi que le manque d’expérience de terrain du Président qui n’a «jamais été élu local». Violences: selon Xavier Bertrand, Emmanuel Macron a “un problème avec l’autorité et ces questions-là” pic.twitter.com/BzESxTnbok — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2020 ​«Sur ces questions, il n’a pas conscience de ce qui est en train de se passer dans le pays. Il a un problème non seulement avec l’autorité mais avec ces questions».

Commentaires via Facebook :