Le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye prône une dénomination des infrastructures et des espaces publics au Sénégal qui reflète l’histoire du pays et du continent africain. Le Boulevard du Général de Gaulle, plus connu sous le nom des Allées du Centenaire, est dans le viseur.

Lors du dernier Conseil des ministres, le chef d’Etat sénégalais Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la nécessité de réévaluer et de réviser les noms des espaces publics et des rues afin de renforcer l’identité nationale et de rendre hommage aux personnalités et événements emblématiques de l’histoire du pays.

Évoquant l’importance de procéder à une révision et à une harmonisation des noms des différents espaces, il a rappelé au gouvernement que les infrastructures routières, telles que les avenues, boulevards, rues, ainsi que les places et espaces publics des villes et communes, doivent incarner des symboles de l’histoire du Sénégal et de l’Afrique, rapporte Amadou Moustapha Njekk Sarre, porte-parole du gouvernement dans une vidéo publiée sur la page de la présidence de la République.

Rendre hommage aux héros nationaux

«À l’approche du 65e anniversaire de l’Indépendance, le président de la République invite le gouvernement à mettre en place un programme national pour attribuer aux infrastructures routières et aux espaces publics des noms en phase avec l’histoire et les valeurs sénégalaise», a précisé Sarre dans un compte rendu publié à l’issue du Conseil des ministres.

La proposition formulée par le président de la République à quelques jours de la fête de l’Indépendance met en lumière la question du boulevard Général De Gaulle, où aura lieu le défilé national. Le président a évoqué la nécessité de revoir la dénomination des infrastructures publiques, y compris ce boulevard, ont indiqué des médias sénégalais.

Depuis l’indépendance, et particulièrement pendant le mandat d’Abdou Diouf, le Sénégal a procédé à des changements de dénomination de plusieurs espaces publics. En revanche, certains lieux symboliques, tels que le boulevard Général De Gaulle et l’avenue Pompidou, restent encore inchangés.

Source: https://francais.rt.com/

Commentaires via Facebook :