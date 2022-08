Le Sommet international de Tokyo pour le développement en Afrique (TICAD 8) a débuté, le samedi 27 août en Tunisie, pour deux jours, avec la participation d’officiels, d’hommes d’affaires, d’organisations internationales et de dirigeants de 48, parmi lesquels le président tunisien, Kaïs SAÏED, et le président sénégalais, Macky SALL. Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, dans son discours de clôture du sommet, a souligné que : « la Déclaration de Tunis entre les dirigeants africains et japonais a été parachevée en vue d’une coopération conjointe dans divers domaines. Elle a été adoptée par les dirigeants japonais et africains, et un financement de 30 milliards de dollars destiné au développement de l’Afrique a été approuvé pour les trois prochaines années. »

Dans son discours à l’ouverture du sommet, le président tunisien, Kaïs SAÏED, a souligné la nécessité de « concevoir de nouveaux mécanismes pour réussir sur le continent africain », notant que « cela ne peut se faire qu’à la lumière de systèmes stables et d’une justice sociale permanente ». SAÏED a révélé que les entretiens qu’il a eus dans la journée du vendredi avec les dirigeants des pays participant au sommet, « ont porté sur les raisons qui ont amené l’Afrique à la situation dans laquelle elle se trouve depuis des décennies, et sur les grandes aspirations à réaliser l’unité africaine ».

Le président tunisien a affirmé qu’«Il est de notre devoir aujourd’hui de nous pencher sur les véritables raisons qui ont conduit à ces conditions pour notre continent, qui regorge de ressources, et dans lequel, paradoxalement, les indicateurs de pauvreté et de misère atteignent des sommets ».

« Le Japon a pu, en peu de temps, réaliser le développement qu’il connaît, tout en maintenant les traditions qui prévalent dans la société », a souligné SAÏED.

« Durant le sommet, il sera question des moyens de permettre aux peuples africains de réaliser les espoirs, les aspirations et les rêves de la première génération de dirigeants après les indépendances (dans les pays africains), pour entrer dans une nouvelle ère de l’histoire », a-t-il ajouté.

Le Japon a annoncé un soutien à hauteur de 30 milliards de dollars, destiné aux pays africains. Le PM japonais a indiqué que la somme sera versée au cours des trois prochaines années, au profit des secteurs de la croissance verte, de la santé, de l’éducation, des ressources humaines, de l’agriculture et de la promotion des investissements. « Les secteurs public et privé au Japon fourniront (un soutien aux pays africains) environ 30 milliards de dollars au cours des trois prochaines années », a déclaré le Premier ministre japonais, Fumio KISHIDA, dans un discours par vidéoconférence, lors du sommet. « Ce soutien, qui s’étendra sur les trois prochaines années, concerne plusieurs domaines, dont la croissance verte, la santé, l’éducation, les ressources humaines, l’agriculture, et l’encouragement à l’investissement, notamment pour les start-up », a ajouté le Premier ministre japonais. KISHIDA a affirmé que le Japon « tient à être un partenaire d’une Afrique qui grandit avec elle et œuvre pour surmonter les défis ».

« Le Japon adoptera sa propre approche, en mettant l’accent sur les personnes ou les ressources humaines pour parvenir à une société africaine agile et résiliente », a-t-il fait savoir.

Le Sommet TICAD est un forum multilatéral qui réunit le Japon, plusieurs pays africains, des organisations internationales, des pays partenaires au développement et des institutions. Au cours de ce sommet afro-nippon de deux jours, 82 projets ont été programmés, pour une valeur de 2,7 milliards de dollars. Le sommet réunit 300 hommes d’affaires, parmi lesquels 100 hommes d’affaires japonais, représentant les 50 plus grandes institutions économiques japonaises et internationales, 100 hommes d’affaires africains et 100 hommes d’affaires tunisiens. Parmi les participants figurent également des délégations de la Banque africaine de développement, de l’Organisation mondiale du commerce, de la Banque mondiale, de l’Union africaine et des Nations unies.

Depuis 1993, le Japon a lancé l’initiative de la conférence TICAD, dans le but d’accélérer le dialogue politique entre les différents dirigeants africains et les partenaires au développement, portant sur les défis auxquels le continent est confronté.

Présence du Polisario au Sommet de la TICAD

Le président tunisien Kaïs SAÏED a réservé un accueil digne d’un Chef d’Etat au chef du front séparatiste, Brahim Ghali. Un geste qui a suscité la colère du Maroc, selon nos confrères de lopinion.ma, site marocain d’information. Quelques jours avant, le Royaume chérifien avait renoncé à participer au Sommet pour éviter de cautionner une ultime humiliation préparée à la soupe tunisienne (présence du chef du Polisario au Sommet de la TICAD). En plus, le Maroc a rappelé en consultation, l’Ambassadeur du Roi du Maroc en Tunisie. Plusieurs pays africains ont regretté le geste du président tunisien et l’absence du Maroc à la TICAD 8. Le pays du Roi Mohammed VI est un acteur dynamique de la coopération sud-sud et ami des pays africains, qui plus, est éminent membre de l’Union africaine. Son absence est perçue comme des grains de sable dans la machine du sommet.

« Le geste téméraire du président tunisien, Kaïs SAÏED, d’inviter unilatéralement le front séparatiste au Sommet Japon-Afrique (TICAD) a troublé l’agenda de cet événement. Plusieurs pays africains ont réagi à ce geste sidérant. Le Sénégal, l’un des plus grands alliés du Maroc en Afrique, regrette que la TICAD se déroule sans le Maroc », écrit lopinion.ma, un site d’information marocain. C’est ce qu’a précisé le président sénégalais, Macky SALL, qui a déploré que la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD), ouverte samedi à Tunis, soit marquée par l’absence du Royaume, un éminent membre de l’Union africaine. « Le Sénégal regrette que ce rendez-vous de la TICAD soit marqué par l’absence du Maroc, un éminent membre de l’Union africaine, faute d’un consensus sur une question de représentation », a dit M. SALL, à l’ouverture de cette conférence. Le président sénégalais a émis l’espoir de « voir ce problème trouver une solution durable dans l’avenir pour la bonne marche de notre organisation et de notre partenariat dans un cadre serein et apaisé ».

De son côté, le président de la Guinée Bissau et président en exercice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Umaro Sissoco Embalo, a quitté la TICAD, pour protester contre la participation du « Polisario » imposée par la Tunisie, selon la MAP qui cite une source diplomatique.

Le Maroc, rappelons-le, a décidé de ne pas participer au 8ème Sommet de la TICAD qui s’est tenu en Tunisie les 27 et 28 août et de rappeler immédiatement en consultation l’Ambassadeur de SM le Roi à Tunis « suite à l’attitude de ce pays dans le cadre du processus du forum de coopération Japon-Afrique qui vient confirmer de manière flagrante son hostilité à l’égard du Royaume ».

Le président tunisien a réservé un accueil digne d’un Chef d’Etat au chef du front séparatiste, Brahim Ghali. Un geste qui a suscité la colère du Maroc. La Tunisie confirme ainsi son hostilité aux intérêts marocains, selon lopinion.ma.

Le Liberia appelle à la suspension de la Conférence

Le Liberia a regretté, samedi, l’absence du Maroc à la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8) et appelé à « la suspension de cette session jusqu’à résolution des problèmes relatifs aux procédures », après l’invitation unilatérale de l’entité séparatiste du « Polisario » à cet événement. « Le Liberia fait part de son regret quant à l’absence du Maroc de la TICAD-8. On est surpris de la présence imposée d’une délégation (NDRL Polisario) en violation des procédures de la TICAD », a dit le ministre libérien des Affaires étrangères, Dee-Maxwell Saah KEMAYAH à l’ouverture de cette conférence. Dans ce sens, il a appelé au respect des procédures et des règles d’invitation établies dans le cadre de ce Sommet.

Et de souligner l’importance de respecter les règles et les procédures relatives à l’invitation des personnes et délégations, établies conjointement avec le Japon, appelant à se conformer aux décisions de l’Union africaine relatives au format de la participation dans des rencontres de partenariat.

Cette position vient conforter celles prises par d’autres États africains qui ont dénoncé l’invitation unilatérale par la Tunisie de l’entité séparatiste contre l’avis du Japon et en violation du processus de préparation et des règles établies.

B. Daou

Conclusion des travaux de la TICAD 8 Tunisie 2022

Rendez-vous pris pour le prochain sommet au Japon en 2025

Les rideaux du Sommet international de Tokyo pour le développement de l’Afrique, « TICAD 8 » sont tombés le 28 août 2022 sur la publication de la « Déclaration de Tunis entre les dirigeants africains et japonais pour une coopération conjointe dans divers domaines ».

Dans son discours de clôture du sommet, le président tunisien Kaïs Saïed a salué « la bonne ambiance qui a prévalu lors de ses différentes manifestations, et les discussions franches qui ont eu lieu afin d’élever le niveau du partenariat stratégique qui unit l’Afrique au Japon ».

Selon lui « le sommet de Tunis a réussi à cristalliser des visions prometteuses et tangibles et à formuler un certain nombre de recommandations précieuses qui jetteront les bases de la nouvelle vision commune du partenariat Afrique-Japon. » Kaïs Saïed a appelé à « trouver des solutions à la question de la dette africaine en la rééchelonnant et en la transformant en projets d’investissement pour recréer de la richesse. »

De son côté, le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré dans son discours de clôture du sommet : « la Déclaration de Tunis entre les dirigeants africains et japonais a été parachevée en vue d’une coopération conjointe dans divers domaines. » Il a indiqué que « la Déclaration de Tunis a été adoptée par les dirigeants japonais et africains, et un financement de 30 milliards de dollars destiné au développement de l’Afrique a été approuvé pour les trois prochaines années. »

Selon le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, « Le sommet TICAD 8 a été brillamment organisé et achevé en Tunisie, en préparation du prochain sommet qui se tiendra au Japon en 2025 », promet-il.

B. Daou

TICAD 8 en Tunisie : Déception malienne

Alors que le Mali a activement participé aux phases préparatoires du Sommet international de Tokyo pour le développement de l’Afrique, « TICAD 8 », quelle ne fu pas notre surprise de ne pas recevoir d’invitation ? « Nous avons participé en mai dernier, bien même que notre pays était sous les sanctions, aux travaux préparatoires du Sommet à Tunis. Mais malheureusement le Mali n’a pas été invité à prendre part à la Conférence de la TICAD 8 qui s’est tenue les 27 et 28 août 2022 à Tunis. On ignore les motifs également », nous indique un haut cadre du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Les explications de la partie tunisienne viendront certainement après avoir causé des désagréments à un pays ami, qu’est le Mali. Wait and see !

B. D.

