Le Malien Mohamed KAGNASSY, Conseiller en Développement rural du Président guinéen Alpha CONDÉ multiple l’offensive pour partager avec les dirigeants du monde son nouveau et futuriste Plan Marshall de l’Agriculture africaine. À Yokohama, en marge de la TICAD7, il a été reçu par le Sherpa du gouvernement japonais, Ade Shizon. Enjeux

Le féru entrepreneur et jeune leader agricole africain, le Malien Mohamed KAGNASSY prend davantage de la voilure. Son leadership dans le domaine de la promotion et du développement de l’Agriculture en Afrique se renforce. En véritable métronome d’une vision nouvelle de l’écosystème agricole en Afrique, Mohamed KAGNASSY, Conseiller en Développement rural du Président guinéen Alpha CONDÉ, multiplie l’offensive. Celle de la deuxième voie royale que l’on pourrait appeler: la diplomatie agricole africaine enrôlée dans de nouveaux process et codes attractifs. De conférence en conférence à travers le monde, où les vraies questions de développement agricole sont débattues, Mohamed KAGNASSY impose sa vision et devient une voix qui compte désormais. Il y’a quelques mois, il s’était rendu au siège du groupe de la Banque Islamique de Développement pour discuter avec les hauts dirigeants de cette institution de financement du suivi et de l’évaluation des projets (notamment agricoles) financés par les guichets de la BID en République de Guinée. Au dernier Forum Afrique-Chine à Pékin, Mohamed KAGNASSY s’est illustré de par sa contribution et ses échanges avec les principaux acteurs et bailleurs de fonds intéressés par des investissements dans le domaine de l’agriculture en Afrique. Dans le cadre de la grand’messe Japon-Afrique TICAD7, cette figure emblématique de l’expertise agricole africaine, celle qui murmure dans l’oreille de Alpha CONDÉ, a eu l’honneur d’être reçu par le Premier ministre japonais Abe Shinzo au cours de la 7ème Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique. Un entretien cordial et enrichissant entre les deux hommes pour une nouvelle agriculture émergente au profit des pays du continent africain.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

