TICAD9 : Manœuvre algérienne pour imposer illegalement la présence du polisario au sommet de la TICAD au Japon

La réunion ministérielle préparatoire de la 9éme Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD9) s’est ouverte vendredi à Tokyo. Une première journée fortement perturbée par l’irruption des séparatistes du front Polisario avec l’aide de l’Algérie dans la salle de réunion. Ce qui a suscité colère et indignation des participants poussant la partie japonaise, organisatrice de la réunion, à apporter des clarifications à travers son Haut responsable qui présidait la rencontre.

La réunion ministérielle préparatoire de la 9éme Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD9), qui s’est ouverte vendredi, a été fortement chahutée par les séparatistes du front Polisario. A l’instigation de leur mentor algérien, sans y être invités, ils ont fait irruption dans la salle de réunion comme un cheveux dans la soupe. Ce qui a suscité colère et indignation des participants poussant la partie japonaise, organisatrice de la réunion, à apporter des clarifications à travers son Haut responsable qui présidait la rencontre.

Pour prendre part à la réunion ministérielle de la TICAD9 et à celle des Hauts fonctionnaires, les invitations ont été adressées par le ministère des Affaires étrangères japonais, exclusivement aux pays africains membres de l’Organisation des Nations Unies. A ce titre, aucune invitation n’a été envoyée par le Japon ni à la pseudo “RASD” encore moins au “Front Polisario”. Ne reconnaissant par le pseudo “RASD”, Tokyo n’entretient aucun lien avec cette entité fantoche et n’a cependant pas délivré de visas aux soi-disant représentants de cette entité fictive.

C’est sous des fausse identités et munis de passeports algériens et en tant que membres de la délégation algérienne, que les séparatistes ont pu accéder sur le territoire japonais. Selon nos informations, c’est l’Ambassade d’Algérie qui a sollicité des visas auprès des autorités japonaises pour les séparatistes, en tant que Algériens, au même titre que le reste de leur délégation. C’est d’ailleurs avec des badges algériens, et en tant que membre de la délégation de ce pays que les séparatistes se sont infiltrés dans la salle de réunion. Un d’entre eux, un énergumène, a même poussé l’outrecuidance en sortant de son sac une pancarte au nom de l’entité chimérique et l’a clandestinement placé sur la table. Laquelle falsifiée était complètement différente des plaques officielles mises en place par le pays hôte japonais.

La délégation marocaine soutenue par un grand nombre de participants a fortement dénoncé l’irruption des séparatistes du front Polisario dans la salle de réunion. Cette entrée par effraction démontre encore une fois de plus que l’Algérie est le parrain et la génitrice de cette entité fictive. Cette forfaiture des frontistes et leurs parrains algériens intervient après les récentes grandes victoires du Maroc, dans le cadre de la dynamique internationale d’appui à la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du Sud et de soutien au plan d’Autonomie sous Souveraineté marocaine, une dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi. Il ne restait plus à l’Algérie que de recourir à la supercherie, à la falsification et aux manœuvres illégales pour tenter pathétiquement et vainement de donner une illusion de visibilité à sa progéniture illégitime, le ‘Polisario’.

Il faut rappeler que la 9éme Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD9) se tiendra les 24-25 août 2024 à Tokyo au Japon.

Alamine Wangara

