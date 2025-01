Trump : « Nous allons rendre l’Amérique plus grande que jamais »

Le président élu Trump s’adresse aux Américains lors de son rassemblement de victoire « Make America Great Again » avant son investiture à Washington.

Juste avant midi lundi, à l’intérieur du Capitole américain, Donald Trump sera investi comme 47e président des États-Unis.

Deux mois et demi après sa victoire électorale convaincante face à la vice-présidente Harris, le président élu revient au pouvoir dans ce qui symbolisera sa réinvention et sa rédemption quatre ans après avoir été chassé de la Maison Blanche par l’électorat américain.

« Nous donnons la priorité à l’Amérique, et tout commence demain », a déclaré Trump à des milliers de partisans entassés dans la Capitol One Arena de Washington, DC, lors de son rassemblement de la veille de son investiture. « Nous entamons une toute nouvelle journée de force et de prospérité, de dignité et de fierté américaines. »

Le président élu Donald Trump monte sur scène lors d’un rassemblement dimanche, la veille de son investiture pour un second mandat à la Maison Blanche. (Brian Snyder/Reuters)

Le président Biden, Harris, les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, des membres républicains et démocrates du Congrès, des dignitaires étrangers, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos – trois des hommes les plus riches du monde –, d’autres dirigeants du secteur des technologies et des affaires et certaines célébrités de premier plan se rassembleront dans la rotonde du Capitole américain pour l’investiture de Trump, qui se tiendra à l’intérieur pour la première fois depuis quatre décennies en raison d’une vague de vent arctique qui balaie une grande partie du pays.

Après le discours d’investiture de Trump, une série d’événements se dérouleront rapidement, notamment un adieu officiel pour Biden et Harris à leur sortie du Capitole. Quelques minutes plus tard, les membres du Congrès assisteront à une cérémonie de signature entre Trump et JD Vance, le nouveau vice-président des États-Unis, suivie d’un déjeuner inaugural et d’une revue des troupes.

TRUMP PROMET UNE « PREMIÈRE SEMAINE PRÉSIDENTIELLE LA PLUS IMPORTANTE » DE L’HISTOIRE

Trump retournera ensuite à Washington DC, dans le centre-ville, pour un défilé abrégé, qui a été déplacé à l’intérieur en raison du temps glacial, devant des milliers de partisans. Après cela, le nouveau président se rendra à la Maison Blanche pour une cérémonie dans le Bureau ovale avant de se rendre aux traditionnels bals d’investiture dans la soirée.

Trump devrait également se mettre immédiatement au travail, en signant plus de 200 actes exécutifs dès son premier jour de mandat, comme Fox News Digital l’a rapporté en premier dimanche .

« J’agirai avec une rapidité et une force historiques et je réglerai toutes les crises auxquelles notre pays est confronté », a promis Trump lors de son meeting de la veille de son investiture. « Vous allez voir des décrets qui vont vous rendre extrêmement heureux, beaucoup, beaucoup. Nous devons remettre notre pays sur la bonne voie. »

La première vague de priorités politiques de Trump se concentrera sur les questions qu’il a mises en avant lors de sa campagne présidentielle, notamment la sécurité des frontières, l’énergie, la lutte contre l’inflation et la fin des programmes DEI dans l’ensemble du gouvernement fédéral.

« D’ici le coucher du soleil demain soir, l’invasion de nos frontières aura pris fin et tous les intrus illégaux seront, d’une manière ou d’une autre, sur le chemin du retour chez eux », a promis Trump.

Et « nous allons mettre fin à la guerre de Biden contre l’énergie américaine et libérer nos ressources énergétiques pour vaincre rapidement l’inflation et atteindre le coût de l’énergie et de l’électricité le plus bas de la planète ».

L’investiture de lundi contraste fortement avec l’investiture du président Biden il y a quatre ans, qui avait eu lieu deux semaines après que les partisans de Trump eurent pris d’assaut le Capitole américain dans une tentative infructueuse d’empêcher la certification par le Congrès de la victoire de Biden à l’élection présidentielle de 2020.

Trump, qui a contesté les résultats, a refusé d’assister à l’investiture ou de reconnaître la victoire de Biden à la Maison Blanche.

Il y a quatre ans, Trump a laissé Washington dans une position extrêmement affaiblie, une grande partie de la nation, y compris de nombreux républicains, en colère contre l’émeute du Capitole qui a forcé les membres du Congrès à fuir pour se mettre en sécurité.

Mais quatre ans plus tard, après une campagne présidentielle de deux ans et une victoire populaire convaincante ainsi qu’un balayage de tous les États clés du champ de bataille, Trump revient en héros conquérant.

« Ce jour-là, les États-Unis assisteront au retour du président Trump au zénith de son pouvoir politique », a noté le politologue chevronné Wayne Lesperance.

Alors que Trump reprend le contrôle de la présidence, le dernier sondage national de Fox News indique qu’il reçoit sa plus haute note favorable – 50 % contre seulement 42 % lorsqu’il est entré à la Maison Blanche pour la première fois en 2017 – avec la moitié des électeurs inscrits approuvant sa gestion de la transition présidentielle.

L’incapacité de Biden à tourner la page sur Trump pèse sur sa présidence

« Le parcours de Trump depuis sa défaite électorale en 2020 est tout simplement remarquable. Son refus d’accepter les résultats des élections, son soutien à l’insurrection du 6 janvier et les contestations judiciaires ultérieures, y compris les inculpations et les condamnations, auraient historiquement mis fin à toute ambition politique future », a déclaré Lesperance.

Mais Lesperance, président du New England College, a noté que « les électeurs de 2024 ont pris une autre direction. Le chemin de la rédemption de Trump et son retour au Bureau ovale sont le résultat de l’engagement indéfectible de ses partisans et du mécontentement général des Américains face à la direction que le pays a prise sous les démocrates. Pour Trump, le jour de l’investiture est un jour de rédemption. »

Faisant référence à sa victoire à la Maison Blanche, ainsi qu’à la reconquête du contrôle du Sénat par les Républicains et à la défense de leur faible majorité à la Chambre des représentants, Trump a déclaré que « nous avons non seulement gagné un mandat, mais nous avons construit une nouvelle majorité américaine qui mènera notre pays à un succès sans précédent pour les générations à venir ».

Paul Steinhauser est un journaliste politique basé dans le New Hampshire.

Source: https://www.foxnews.com/

