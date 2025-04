Trump sur l’Ukraine : «Il faut soit agir soit se taire»

Le président américain Donald Trump a déclaré le 12 avril que les discussions visant à mettre fin au conflit en Ukraine avançaient. Selon lui, il y a un moment où «il faut soit agir soit se taire».

Presque chaque jour, les journalistes posent la même question à Donald Trump : comment les négociations sur la résolution du conflit ukrainien progressent-elles ? Le 12 avril, à bord de l’Air Force One, le président américain s’est exprimé sans détour, répondant : « Je pense que [les négociations] entre l’Ukraine et la Russie peuvent bien se dérouler. Et on va le découvrir très bientôt. Il y a des moments où il faut soit agir soit se taire. On verra ce qui se passera. Mais je crois que tout va bien. »

Quelques heures avant ces déclarations, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait évoqué l’avancement des pourparlers avec l’administration Trump.

« J’ai eu quelques échanges avec les membres de l’administration de Washington. Et j’ai apprécié le message qu’ils transmettaient. […] Les États-Unis reconnaissent que d’autres pays possèdent également leurs intérêts nationaux. Ces intérêts ne coïncideront jamais entièrement – peut-être que la moitié différera – mais lorsque les intérêts, surtout ceux des grandes puissances, convergent, il est indispensable de trouver des moyens de les concrétiser dans des projets économiques, logistiques et autres initiatives mutuellement bénéfiques », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères le 12 avril lors du Forum diplomatique d’Antalya.

Les derniers échanges entre la Russie et les États-Unis datent du 11 avril. L’envoyé spécial américain Steve Witkoff est arrivé à Saint-Pétersbourg, où il a eu une rencontre à huis clos avec le président russe Vladimir Poutine. Bien que les détails de leur échange restent confidentiels, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié la dynamique des relations russo-américaines de positive.

Source: https://francais.rt.com/

Commentaires via Facebook :