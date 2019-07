Le Président tunisien Béji Caïd-Essebsi (BCE) a quitté la scène sur un énième pied de nez. Ce «Revenant» des temps anciens, sorti d’une «boîte d’archives» dépoussiérée, comme il se décrivait lui-même aux Tunisiens qui le (re) découvraient en mars 2011, était connu pour son style incisif, ses petites phrases faisant mouche et son sens du timing politique. Héraut de l’État civil, qu’il opposera à l’État rétrograde, BCE tirera, en toute logique, sa révérence un 25 juillet… jour de la naissance de la République.

«Je suis un patriote, qui voue un amour pour l’État. C’est parce que je considère que notre plus grande réalisation, c’est d’avoir bâti un État indépendant et souverain», disait-il plus d’une fois.

Cette République fut proclamée en 1957, par une Assemblée constituante acquise à Habib Bourguiba, bientôt premier président de la Tunisie indépendante et idole d’une jeune génération de militants, instruits et enthousiastes, qui furent les premiers républicains. Sans surprise la présidence de BCE aspirait, plus d’un demi-siècle plus tard, à s’inscrire dans le droit fil de la tradition bourguibienne. Une ambition fatalement asymptotique.

De Bourguiba, Caïd-Essebsi héritera, néanmoins, d’«une certaine idée de la Tunisie», avec des institutions fortes, inspirant «le prestige de l’État» à l’intérieur, garantissant le rayonnement du pays à l’international, tout en restant à la pointe du progrès social. «Bajbouj», un surnom dont on l’affublait déjà pendant sa campagne électorale de 2014, ne répétait-il pas à l’envi que son élection n’a été acquise que grâce au vote d’un million de femmes? C’est pour elles qu’il réunira, en 2017, une Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), préconisant, dans son rapport final, l’égalité parfaite entre les hommes et les femmes en matière d’héritage.

Renforcer les acquis de la femme tunisienne

Tout aussi historiques que lui, mais «classés dans une autre boîte d’archives» (ibid), les islamistes se révélèrent bientôt ses meilleurs ennemis. C’est contre eux qu’il guerroya, dès 2012, en fondant son parti Nidaa Tounes, alors que les forces «progressistes» étaient en quête de leadership unifié pour s’imposer face au raz-de-marée islamoconservateur à qui tout semblait sourire, contexte régional et international compris. Mais «le vent favorable à la direction» des islamistes ne fut que de courte durée, et les assassinats politiques de deux leaders de la gauche tunisienne, en février et juillet 2013, refroidirent la partie la plus volatile de l’électorat islamoconservateur.

Bientôt, Nidaa Tounes remportera, haut la main, les élections législatives de 2014, permettant à Bajbouj de s’imposer devant l’ancien Président provisoire Moncef Marzouki. Le nouveau chef de l’État, dut néanmoins, composer avec Ennahda dans le cadre d’«une politique de consensus», à partir de 2015 pour former le gouvernement Habib Essid. «Une trahison» que beaucoup ne lui pardonnèrent pas. N’était-ce pas Caïd-Essebsi, lui-même, qui affirmait qu’«Ennahda et Nidaa étaient comme deux droites parallèles, destinées à ne jamais se croiser?». Pragmatique, le vieux renard de la politique tunisienne justifiait sa démarche par la nature du régime politique l’obligeant à composer avec l’autre grand gagnant des élections législatives pour garantir une stabilité gouvernementale. Un argument crédible qui n’empêchera pas les fissures de gagner le premier bloc parlementaire, alors que le parti, présidé désormais par le fils Caïd-Essebsi, devient bientôt l’otage de «la famille». Un épisode dont les Tunisiens n’aiment pas trop se souvenir en ces jours de deuil national.