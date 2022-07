Alors que la Russie mène une opération militaire en Ukraine, le Venezuela estime que cette guerre met Moscou en Première ligne des efforts pour créer un nouvel ordre mondial et résister à l’expansion de l’OTAN.

Dans une déclaration mardi, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Carlos Faria, a indiqué que « la domination américaine n’est plus absolue. Un nouveau monde est en train de naître et la Russie est en première ligne de cette lutte ».

Il poursuit en soulignant qu’« aujourd’hui, cela se reflète dans l’opération militaire spéciale de la Russie pour contenir l’expansion de l’OTAN et contrer ses politiques imprudentes qui mettent en danger la sécurité de la Russie et la paix européenne en encourageant le gouvernement néonazi de Kiev et sa politique de génocide ».

« La Russie et son président Vladimir Poutine mènent cette lutte au nom de l’humanité, contre l’alliance terroriste et hostile connue sous le nom d’OTAN », a ajouté le chef de la diplomatie vénézuélienne. Il souligne, selon ses propres termes, que Caracas est favorable à un monde de paix, de sécurité et de coopération qui respecte le droit à l’autodétermination.

« Afin d’atteindre ces objectifs, nous travaillerons avec la Fédération de Russie et toutes les nations et tous les gouvernements qui partagent ces principes. C’est une question urgente et elle doit être résolue avant que les aspirations impérialistes des États-Unis ne mettent l’humanité encore plus en danger », a déclaré le diplomate.

source : Actu Cameroun

