“Une bonne chance d’y arriver” : Donald Trump se dit optimiste sur un cessez-le-feu en Ukraine

Cette guerre “ne se serait d’ailleurs jamais produite si j’avais été président”, a de nouveau insisté le président américain lors d’une conférence de presse.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi 12 mars depuis la Maison Blanche, le président des États-Unis Donald Trump a fait montre de son optimisme et a dit espérer que son homologue russe Vladimir Poutine accepterait, comme Kiev, sa proposition d’un cessez-le-feu de 30 jours. Nous travaillons très dur pour en finir avec cette guerre. Tout cela ne mènera nulle part, c’est une situation horrible”, dit-il.

“Je crois que nous avons une chance d’y arriver. On a fait la moitié du chemin avec le cessez-le-feu, et si on arrive à faire en sorte que la Russie arrête et d’avoir un cessez-le-feu complet, je pense que la guerre ne recommencera plus jamais”, a-t-il ajouté devant les journalistes.

En ce qui concerne la situation militaire, Donald Trump a pointé que “2 500 jeunes gens sont morts la semaine passée pendant que là nous sommes en train de parler.”

“Cette guerre n’aurait jamais dû se produire, elle ne se serait d’ailleurs jamais produite si j’avais été président, c’est ça qui me met vraiment en colère plus que tout”, martèle-t-il.

Le président américain a également annoncé mercredi que des négociateurs américains se rendaient “dès maintenant” en Russie sans donner davantage de précisions sur leur agenda.

La réponse russe se fait attendre

Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a ordonné à son armée, le même jour, de “complètement libérer” la région frontalière de Koursk des forces ukrainiennes, le Kremlin n’a pas fait connaître sa position sur le projet de trêve, déclarant attendre des Etats-Unis “une information complète” à ce sujet.

Le ministère russe de la Défense a affirmé jeudi avoir abattu dans la nuit 77 drones ukrainiens au-dessus de différentes régions russes, dont 30 au-dessus de Briansk, frontalière de l’Ukraine, et 25 au-dessus de Kalouga.

Source: BFMTV.com

