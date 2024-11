Rokia Traoré, 50 ans, est sous le coup d’une peine de deux ans de prison pour non-représentation d’enfant, une condamnation prononcée en octobre 2023 par le tribunal de Bruxelles.

La chanteuse malienne Rokia Traoré, réclamée par la justice belge pour un litige familial, a été transférée vendredi à Bruxelles depuis l’Italie où elle avait été arrêtée en juin dernier en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

“Elle est arrivée en Belgique et a été écrouée à la prison de Haren”, près de Bruxelles, a indiqué à l’AFP une porte-parole du parquet sans plus de précisions.

Rokia Traoré, 50 ans, est sous le coup d’une peine de deux ans de prison pour non-représentation d’enfant, une condamnation prononcée en octobre 2023 par le tribunal de Bruxelles.

Un conflit l’oppose depuis 2019 au dramaturge belge Jan Goossens à propos de la garde de l’enfant né de leur union en 2015, une fillette qui a aujourd’hui 9 ans et demi et que son père dit ne pas avoir vue depuis cinq ans et demi.

Selon son avocat belge Vincent Lurquin, la chanteuse devait signifier à la justice belge, dès son arrivée en Belgique, son opposition à la condamnation par défaut de 2023, afin de pouvoir être rejugée en sa présence.

Dans cette hypothèse, “elle restera en détention pendant la durée de ce second procès”, a souligné la porte-parole du parquet.

Cette nouvelle audience pourrait intervenir dès le mois de décembre.

Joint par l’AFP, Me Lurquin a affirmé vouloir “trouver un accord dans l’intérêt de l’enfant” avec la partie adverse, afin d’éviter une nouvelle condamnation à Mme Traoré.

Depuis son arrestation en Italie fin juin, alors qu’elle venait y donner un concert, Rokia Traoré s’opposait à sa remise à la Belgique.

“Une solution équilibrée”

Mais elle a épuisé tous ses recours devant la justice italienne. Le dernier a été rejeté le 20 novembre par la Cour de cassation italienne, ouvrant la voie à son transfèrement.

La chanteuse et guitariste avait déjà été arrêtée en mars 2020 à Paris car elle refusait de se soumettre à la décision d’un juge belge. En dépit d’une interdiction de quitter la France, elle s’était envolée avec sa fille pour le Mali.

Une des pommes de discorde entre les parents porte sur le lieu de résidence principal de la fillette, en Belgique ou au Mali, et sur qui devra se déplacer pour en partager la garde avec son ex-partenaire.

Jan Goossens, 53 ans, souhaite “que sa fille passe ses vacances avec lui en Belgique, et qu’il y ait une responsabilité parentale partagée”, a déclaré à l’AFP un de ses avocats, Me Sven Mary, en soulignant “ne pas insister” pour que la résidence principale de l’enfant soit fixée à Bruxelles. La fillette est scolarisée à Bamako.

“M. Goossens souhaite depuis le début, et jusqu’à aujourd’hui, établir une solution équilibrée pour le seul bien-être de sa fille, qui garantit la présence de ses deux parents dans sa vie, entre deux pays et cultures”, a ajouté Me Mary.

Outre sa carrière musicale, Rokia Traoré s’est également illustrée par son action aux côtés de l’ONU pour sensibiliser à la situation des réfugiés, particulièrement en Afrique.

Jan Goossens est connu en Belgique pour avoir été directeur artistique du Théâtre royal flamand (KVS), grande institution culturelle néerlandophone de Bruxelles. Cet Anversois d’origine a aussi été de 2016 à 2021 le directeur général du Festival de Marseille, en France.

https://www.voaafrique.com

Commentaires via Facebook :