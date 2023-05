Le président chinois Xi Jinping s’est entretenu mercredi, à Xi’an, avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, qui est en Chine pour participer au Sommet Chine-Asie centrale et effectuer une visite d’État.

M. Xi a chaleureusement accueilli M. Tokaïev pour sa présence au sommet et sa visite d’État. M. Xi a exprimé son plaisir d’accueillir M. Tokaïev à Xi’an et lui a souhaité une fois de plus un joyeux anniversaire, puisqu’il a fêté ses 70 ans ce jour-là.

M. Xi a souligné que la visite d’État de M. Tokaïev en Chine en cette occasion spéciale en disait long sur la force des relations bilatérales et témoignait une fois de plus son lien unique avec la Chine.

M. Xi a souligné que les deux pays se trouvaient à une étape cruciale de développement et de renouveau, et que les relations sino-kazakhes étaient entrées dans les trois nouvelles décennies d’or.

Les deux parties doivent vigoureusement faire avancer l’amitié traditionnelle, se soutenir mutuellement, approfondir la coopération mutuellement bénéfique, poursuivre le développement et le renouveau, et construire une communauté de destin Chine-Kazakhstan caractérisée par une amitié éternelle, une forte confiance mutuelle et une grande solidarité, a déclaré M. Xi.

Un Kazakhstan indépendant, stable et prospère répond aux intérêts communs des peuples chinois et kazakh, a indiqué M. Xi, ajoutant que la Chine soutenait fermement le Kazakhstan dans la sauvegarde de son indépendance nationale, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale et dans le choix d’une voie de développement basée sur ses conditions nationales.

Selon le président Xi, la Chine et le Kazakhstan ont mené avec succès des dizaines de projets de coopération importants depuis qu’il a proposé l’initiative “la Ceinture et la Route” il y a dix ans.

M. Xi a appelé à des efforts conjoints pour élargir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de la construction automobile et de l’énergie, approfondir la connectivité et explorer de nouveaux champs de coopération, dont l’e-commerce, l’innovation et les mégadonnées.

La Chine et le Kazakhstan saisiront l’opportunité offerte par la signature d’un accord sur l’exemption mutuelle de visa pour renforcer les échanges et la coopération entre les peuples, a poursuivi M. Xi.

Il a salué le lancement en Chine de l’année touristique du Kazakhstan en 2024, et s’est dit convaincu que l’ouverture d’un consulat général du Kazakhstan à Xi’an aiderait à promouvoir les échanges locaux entre les deux pays.

Le prochain sommet revêt une grande importance et fera entrer la coopération Chine-Asie centrale dans une nouvelle ère, a souligné M. Xi.

La Chine est prête à travailler avec les pays d’Asie centrale, dont le Kazakhstan, pour faire du mécanisme Chine-Asie centrale une importante plateforme visant à promouvoir la coopération approfondie entre les six pays, a-t-il ajouté.

M. Tokaïev a félicité la Chine pour ses grands succès remportés sous la direction de M. Xi et s’est dit convaincu que la Chine aurait un avenir encore plus brillant.

M. Tokaïev s’est dit tout à fait d’accord avec M. Xi concernant l’évaluation des relations bilatérales et les suggestions sur le renforcement de la coopération. Mettant l’accent sur la position spéciale et importante de la Chine dans la politique extérieure de son pays, il a indiqué que les relations entre le Kazakhstan et la Chine étaient basées sur une forte amitié et une confiance mutuelle solide, et jouissaient de missions et d’objectifs conjoints.

Le Kazakhstan est prêt à travailler avec la Chine pour renforcer davantage leur partenariat stratégique global permanent et poser une base solide pour que les deux pays inaugurent trois nouvelles décennies d’or, a souligné M. Tokaïev.

Il s’est félicité de la signature de l’accord sur l’exemption mutuelle de visa et s’est engagé à poursuivre la participation à l’initiative “la Ceinture et la Route”.

Selon lui, le Kazakhstan soutient activement l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale proposées par M. Xi.

Le Kazakhstan est disposé à travailler avec la Chine pour tirer pleinement parti du mécanisme Chine-Asie centrale et promouvoir conjointement la sécurité, la stabilité et le développement de la région, a noté M. Tokaïev.

À l’issue de l’entretien, les deux chefs d’État ont signé une déclaration conjointe et ont assisté à la signature de plusieurs documents sur la coopération bilatérale dans les domaines tels que l’économie, le commerce, l’énergie, le transport, l’agriculture, la connectivité, la culture et les affaires locales.

Cai Qi, Wang Yi et Qin Gang étaient présents à ces événements.