– “Même si l’Amérique a choisi aujourd’hui d’être au milieu … et non plus proche du Kremlin, et cela est important”, déclare le président ukrainien.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les États-Unis sont “très souvent” sous l’influence des récits russes sur la guerre qui ravage son pays depuis plus de trois ans.

“Je ne peux pas manquer de gratitude envers les États-Unis pour tout ce qu’ils ont fait pour nous, mais aujourd’hui – très souvent, je le crois, malheureusement – ils sont sous l’influence des récits russes, et nous ne pouvons pas accepter ces récits”, a déclaré Zelensky lors d’une interview à Paris avec un panel de journalistes européens, tard mercredi soir.

Soulignant que les États-Unis et leur peuple ont toujours soutenu l’Ukraine depuis le début du conflit en février 2022, Zelensky a rappelé qu’un soutien bipartisan était en place et que l’aide continuait d’affluer vers son pays en guerre.

L’Ukraine continuera de combattre les récits russes “où qu’ils se trouvent”, a-t-il affirmé, ajoutant : “Nous n’avons tout simplement pas d’autre choix. Nous nous battons pour notre indépendance et notre existence. Nous devons simplement révéler davantage de vérités et montrer l’exemple, comme nous le faisons sur le champ de bataille.”

Interrogé sur l’envoyé spécial américain Steve Witkoff et sur la question de savoir si le président ukrainien pense que la Maison-Blanche “relaie la propagande du Kremlin”, Zelensky a affirmé que Witkoff cite fréquemment le Kremlin et que cette approche ne favorisera pas la paix.

“Et je crois que, malheureusement, cela affaiblira la pression des États-Unis sur la Russie. Nous ne pouvons corriger ce climat informationnel qu’à travers nos actions. Nous nous efforçons de le faire”, a-t-il ajouté.

Il a également insisté sur la nécessité d’une position claire et décisive de la part des États-Unis pour soutenir l’Ukraine, affirmant que Kiev souhaite que les Américains se tiennent à ses côtés.

“Même si l’Amérique a choisi aujourd’hui d’être au milieu, être au milieu signifie être au milieu, et non plus proche du Kremlin, et cela est important”, a-t-il conclu.

* Traduit de l’Anglais par Adama Bamba

Source: https://www.aa.com.tr/fr

