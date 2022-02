Le commandant de l’opération Maliko-théâtre centre qui couvre les Régions de Ségou, Mopti et Tombouctou évoque, dans cet entretien, les opérations militaires en cours, le degré d’engagement des hommes sur le terrain et les perspectives

L’Essor : Pouvez-vous nous expliquer l’opération Maliko ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : L’opération Maliko est une grande opération décrétée depuis janvier 2020 pour gérer la crise sécuritaire sur l’ensemble du territoire national. Mon rôle est de coordonner les activités opérationnelles dans le théâtre centre qui couvre le secteur 3 (Tombouctou), le secteur 4 (Mopti) et le secteur 5 (Ségou).

L’Essor : L’opération Maliko a-t-elle pour objectif de lutter uniquement contre le terrorisme ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : Dans l’opération Maliko, nous menons un ensemble d’actions. Il s’agit de lutter contre le terrorisme, de stabiliser le pays en recouvrant l’intégrité du territoire national, de créer les conditions normales de vie de nos concitoyens.

L’Essor : Vous faites face à quel genre de forces sur le terrain ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : Nous faisons face à des forces terroristes, à des bandits armés, à toutes sortes de menaces qui troublent la quiétude des populations.

L’Essor : Comment les opérations se passent-elles dans le théâtre centre ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : Depuis un certain temps, les Forces armées maliennes (FAMa) sont en train de monter en puissance. Les opérations sur le terrain se passent normalement et à la grande satisfaction du haut commandement. Avec l’acquisition de nouveaux matériels et équipements par les autorités, nous sommes réellement en potentialité maintenant de mener des opérations offensives contre les forces du mal, de les traquer jusque dans leurs sanctuaires et les détruire, afin de créer les conditions de stabilité du pays.

L’Essor : Du début de l’opération Maliko à nos jours, qu’est-ce qu’on peut retenir comme bilan ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : Je peux vous affirmer que le bilan est très satisfaisant. Les actions offensives entre les bulles de sécurité nous permettent d’aller au fond fin du territoire où se retranchent les terroristes pour les traiter, les détruire pour que les populations puissent retrouver leur quiétude.

L’Essor : Souvent on entend opérations Dambé, Kélétigui, Bassiki. De quoi s’agit-il ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : L’opération Maliko couvre l’ensemble du territoire national. Dans cette opération globale, il y a des Fragos tels que Bassiki, Kélétigui, Dambé, Siradiè. Ce sont des petites opérations dans l’opération Maliko, avec des objectifs précis.

L’Essor : Y-a-t-il un risque de retour des terroristes dans les zones libérées par les FAMa ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : S’ils tentent de revenir, ils vont nous trouver sur place. La pression que nous sommes en train de faire sur les groupes armés terroristes est énorme. Ils sont de plus en plus effrayés par la force de frappe des FAMa. La pression exercée fait que ces groupes terroristes ont libéré des localités comme Marébougou, Bandiagara. Je pense qu’ils ont intérêt à quitter notre territoire sinon ils seront tous anéantis.

L’Essor : À Ficko sur la Route nationale 15, les habitants ont signalé la présence des groupes terroristes à quelques kilomètres de leur village. L’armée est-elle au courant de cette information ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : Nous avons traqué les groupes terroristes et certains essayent de s’infiltrer parmi les populations pour se cacher. Comme ça chauffe en brousse, ils abandonnent les armes pour venir se cacher en ville. Dans une guerre asymétrique, l’ennemi est souvent confondu à la population. La pression exercée par les FAMa a créé une débande dans les rangs des groupes armés terroristes.

Certains se faufilent au sein des populations. Raison pour laquelle nous sommes en voie d’organiser des campagnes de sensibilisation pour amener les populations à dénoncer les personnes suspectes. Nous pensons que tous ceux qui, depuis un certain moment, étaient cachés et qui reviennent avec une barbe, des cicatrices, étaient de l’autre côté.

L’Essor : Comment l’armée est perçue par les populations des zones libérées ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : Aujourd’hui, nous pouvons dire que les populations sont très fières de leurs FAMa qui sont en train de reconquérir le terrain, tous les espaces dans lesquels les groupes armés terrorisaient les paisibles populations. Nous avons échos de bonnes appréciations des populations envers les FAMa.

L’Essor: L’armée est mieux équipée maintenant pour accomplir sa mission. Quelles sont les perspectives de l’opération Maliko ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : La finalité de l’opération Maliko est de chercher et détruire les groupes djihadistes, pour que la population malienne puisse avoir la paix, la tranquillité.

L’Essor: Est-ce qu’on peut dire que dans deux ou trois mois, les objectifs de l’opération Maliko seront atteints dans le théâtre centre ?

Colonel Mamadou Massaoulé Samaké : On peut faire tout de suite une plaie, mais il faut la traiter méticuleusement jusqu’à ce qu’elle soit guérie totalement. C’est vrai que l’insécurité s’est installée dans notre pays, c’est vrai que les populations souffrent dans leurs localités, mais l’effort militaire va prendre du temps. Après, l’effort militaire, l’autre phase de l’opération Maliko est de faciliter le retour de l’administration et des services sociaux de base dans les zones libérées.

