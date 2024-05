Dr. Charles Dara : “Plus de 20 % d’infections nosocomiales au Mali”

Contractées au cours d’un séjour dans un établissement de santé comme un hôpital ou une clinique, les infections nosocomiales sont des infections dont les Maliens sont victimes. Selon des études, le pays enregistre souvent des cas d’infections causées par des bactéries, des virus, des champignons ou d’autres agents pathogènes. Dans l’interview ci-dessus, Dr. Charles Dara, spécialiste en maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital du Mali, nous parle de la pathologie.

Mali Tribune : Dans la terminologie médicale, qu’est-ce qu’on appelle infection nosocomiale ?

Dr. Charles Dara : Les infections nosocomiales sont des infections acquises dans les établissements de soins. Ces infections appartiennent à la grande famille des infections associées aux soins. De façon pratique, toute infection apparaissant 48 h après l’admission dans une structure de santé est considérée comme nosocomiale jusqu’à preuve du contraire.

Mali Tribune : Quelles sont les principales causes de ces infections ? Comment se transmettent- elles ?

Dr. C. D. : Les principales causes des infections nosocomiales se résument au non-respect des mesures d’asepsie. Les gestes invasifs (cathéter, sonde urinaire et nasogastrique) sont pourvoyeurs d’infections nosocomiales. La contamination se fait soit par les germes portés par le malade lui-même soit de façon manuportée d’un patient à un autre et cela par l’intermédiaire d’un soignant. Peuvent être responsables d’infections nosocomiales les bactéries, les virus, les parasites, les champignons et les prions.

Mali Tribune : Quel est le degré de contamination de ces infections au Mali ? Est-ce qu’on rencontre fréquemment des cas dans nos hôpitaux et centres de santé ?

Dr. C. D. : Les infections nosocomiales restent un problème de santé publique au Mali. En effet, de plus en plus des cas sont retrouvés dans nos structures de soins. Déjà, en 2004, des études retrouvaient plus de 9 % d’infections nosocomiales au Centre hospitalier universitaire du Point G (CHU Point G). Récemment, certains services de réanimation rapportaient plus de 20 % d’infections nosocomiales parmi les malades hospitalisés. Toutes ces données sous entendent que le Mali ne fait pas exception à la problématique des infections nosocomiales.

Mali Tribune : Comment se manifestent les infections nosocomiales ? Et quelles sont les symptômes ?

Dr. C. D. : Il n’existe pas une manifestation clinique spécifique des infections nosocomiales. La symptomatologie dépend de l’organe atteint et de la virulence du germe en cause. Toujours est-il que dans la majeure partie des cas, le germe est résistant à beaucoup de médicaments. Ce qui peut rendre complexe la prise en charge. Le taux de décès lors d’une infection nosocomiale reste élevé partout au monde.

Mali Tribune : Ces infections sont-elles dangereuses ? Peuvent-elles conduire à la mort ?

Dr. C. D. : Ces infections peuvent conduire au décès du malade lorsque le diagnostic est tardif ou lorsque le germe est résistant aux antimicrobiens disponibles. Elles sont dangereuses et peuvent être responsables d’une propagation au sein des services si les mesures adéquates ne sont pas rapidement mises en place.

Siguéta Salimata Dembélé

(Stagiaire)

