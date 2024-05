En sa qualité de président de cette Commission lors du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, le Pr Younouss Hamèye Dicko relève les particularités et les atouts de notre pays pour mieux tirer profit de ses richesses et trouver une solution définitive à notre crise

L’Essor : Quelle est l’innovation majeure apportée au Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale ?

Pr Younouss Hamèye Dicko : C’est la création de la Commission géopolitique et environnement international qui est à cheval sur toutes les commissions. Nous pouvons recommander tout ce que les autres commissions ont noté. Mais nous avons fait des choix. La géopolitique est l’étude des rapports entre les données de la géographie et la politique de l’État.

Nous sommes obligés d’exposer les richesses du pays : son agriculture, ses mines, son élevage, ses eaux et son étendue. Tout ce dont on peut tirer avantage par rapport à l’extérieur. Nous avons des recommandations sur l’or, le lithium, l’hydrogène. Par exemple, nous allons tenir compte de l’or qui permettra de régler nos problèmes avec l’extérieur. L’or ce n’est pas du mil qu’on peut piler et manger, mais ça s’échange. Nous voulons qu’à partir de l’or, le Mali puisse faire des stocks pour garantir sa monnaie.

Les pays de l’AES ont un sous-sol faramineux. Ils peuvent créer une monnaie garantie par l’or qui se trouve dans leur sous-sol. Nous avons fait également des recommandations sur le coton. Si nous habillons notre armée à partir de notre coton, cela créera des activités extraordinaires et permettra de booster l’économie. Le Mali a aussi le bétail qui peut nous enrichir. Nous ne voudrions plus exportateur des bétails sur pieds.

Nous voulons créer des abattoirs modernes et vendre notre viande plutôt que notre bétail sur pieds. En vendant la viande, nous aurons la peau à notre disposition. À cet effet, nous prévoyons fabriquer les chaussures de nos militaires avec le cuir. Cela enrichira le pays, c’est important. Il y a également les deux plus grands fleuves de l’Afrique de l’Ouest : le Niger et le Sénégal.

Le Mali a plus de 70 milliards de m3 qui charrient ces deux fleuves en eau de surface. Le pays paie plus de 3.000 milliards de m3 d’eau souterraine. Il peut les exploiter. Nous ne sommes pas au bord de la mer, mais nous produisons 200.000 tonnes de poissons par an. Ce sont des richesses dont nous disposons aujourd’hui. Nous pouvons nous débrouiller sans nos voisins. Au contraire, c’est nous qui deviendrons indispensables pour eux, si nous exploitons, notre propre géopolitique.

L’Essor : Comment vous percevez le devenir du Mali ?

Pr Younouss Hamèye Dicko : Aujourd’hui, je souhaiterai que le Mali commence à extraire son pétrole. Je veux que l’on puisse dire que le Mali est un pays pétrolier et gazier. Il y a des choses que les Maliens ne savent pas, notre pays, depuis son accession à l’indépendance en 1960, n’a fait que cinq fourrages pour chercher le pétrole et le gaz. La République du Niger en a fait 150 à 200 fourrages. Actuellement, c’est ce voisin qui nous envoie du carburant pour faire fonctionner la Société énergie du Mali (EDM SA). C’est inadmissible.

L’Essor : êtes-vous satisfait du déroulement des travaux du Dialogue ?

Pr Younouss Hamèye Dicko : Lors du Dialogue inter-Maliens, nous avons beaucoup travaillé. Il y a quelque chose qui m’a fait plaisir pendant ce Dialogue. C’est l’arrivée des délégués de l’intérieur, ceux des ambassades, des consulats, de la diaspora et de l’université. Pour la première fois dans notre pays, l’université a participé à un dialogue. Le président du Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issoufi Maïga, a considéré l’université comme la 21ème région du Mali. L’université en tant que telle avait les mêmes délégués qu’une région. L’apparition de l’université a donné au Dialogue un cachet particulier. Toute l’intelligentsia du Mali est arrivée avec ses problèmes, ses pensées et réflexions. Cela a permis à la Commission géopolitique d’avoir une image de marque. L’enseignement supérieur et la diaspora ont complètement transformé le visage de la Commission et la qualité de ses travaux.

L’Essor : Qu’est-ce qui différencie ce Dialogue inter-Maliens, du Dialogue national inclusif (Dni) et des Assises nationales de la refondation (ANR) ?

Pr Younouss Hamèye Dicko : Ce Dialogue à mon niveau est le meilleur que nous avons organisé. J’étais parmi les organisateurs du Dialogue national inclusif et j’ai participé aux Assises nationales de la refondation à travers mes représentants. Le Dialogue inter-Maliens est certainement le meilleur des trois que nous avons organisés. Il est le meilleur aussi pour autre chose. Ce Dialogue n’est pas venu des bruits politiques en amont, ni pendant. C’est la véritable situation du Mali qui a amené le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à faire une proposition très pertinente de convoquer les Maliens afin qu’ils discutent entre eux.

Nous avons prononcé l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, issue du processus d’Alger. Cet Accord nous a paralysés. C’est vrai, il a été signé à Bamako, mais il a été préparé à l’extérieur dans un endroit où la rébellion était plus cotée que la République du Mali. Donc, l’on a imposé une camisole de force que l’on ne peut porter. Et nous l’avons déclaré. Maintenant, le pays est vide de toute contrainte avec le départ de Barkhane, de la Minusma et d’autres organisations. Nous avons déclaré tous ceux qui ont une émanation colonialiste, néo-colonialiste et impérialiste.

Le chef de l’État a eu l’élégance de nous demander et de réfléchir nous-mêmes sur nos problèmes. C’est pourquoi, nous avons pu présenter la thématique « Géopolitique et environnement international ». En 2019, les rebelles nous ont refusé ce thème avec Baba Akhib Haïdara, Ousmane Issoufi Maïga et Mme Aminata Dramane Traoré. Les rebelles ont fait tellement de bruit que le régime d’alors a été obligé de céder. Puisqu’ils savent qu’avec la géopolitique, on ouvre les yeux. À l’époque, les pays frontaliers étaient avec eux. Ils déversent les gens dont ils n’ont pas besoin chez nous.

L’Accord étant énoncé, certains pays voisins se sont fâchés puisqu’ils en profitaient. Maintenant, il va falloir que ces pays travaillent avec nous et non avec les rebelles. Nous avons discuté tranquillement sans aucune coercition. Il faut dissoudre tous les groupes armés et les mouvements armés en les renvoyant dos à dos. Il n’y a pas de groupes armés amis et de groupes armés ennemis.

Quiconque porte des armes, qui n’est pas militaire du Mali, ne sera pas non plus toléré. C’est leur communauté et leur peuple qui doivent être invités à travers leurs représentants pour faire un nouvel Accord inter-Maliens. Nous avons toujours été une nation arc en ciel et de la façon la plus belle. Nous avons des racines, des fiertés, des trophées géopolitiques bien avant nos colonisateurs.

Désormais, nous reprenons notre liberté. Je pense que ce Dialogue permettra de nous reconstruire et de faire un accord malien où les conseillers ne seront pas les néo-colonialistes guidant les rebelles pour qu’il n’y ait jamais de paix. Mais ce serait nous-mêmes. Cet Accord-là doit être entre les communautés du Mali. Ceux qui voulaient faire du mal à notre pays ont été vaincus à Kidal. Et l’on ne recommencera pas à les remettre en selle.

