“Pour le Mali, les retombées du Forum international Afrique développement (Fiad-2024) sont significatives. Nous avons établi des contacts précieux avec des investisseurs potentiels et des partenaires stratégiques dans divers secteurs, notamment l’agriculture, les mines et les énergies renouvelables”. Ces propos sont du directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements (Api-Mali), Mamadou Ndiaye, après avoir participé à la 7e édition du Forum international Afrique développement (Fiad-2024), tenue du 27 au 28 juin à Casablanca, au Maroc. En marge de ce grand rendez-vous qui a battu le record avec 2200 participants et près de 6000 rencontres d’affaires, l’Api-Mali a procédé à la formation des représentants diplomatiques du Mali au Maroc en diplomatie économique afin de promouvoir la coopération Sud-Sud et les outiller pour mieux soutenir les initiatives d’investissement dans notre pays. “Notre rapprochement avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations nous offre aussi des opportunités de coopération renforcée avec le Maroc, un partenaire stratégique pour le développement économique du Mali”, précise-t-il dans une interview exclusive qu’il a bien voulu nous accorder. Suivez !

Aujourd’hui-Mali : Vous venez de participer à l’édition 2024 du Fiad, pouvez-vous partager avec nous vos impressions ?

Mamadou Ndiaye : L’édition 2024 du Forum international Afrique développement (Fiad) à Casablanca a été une expérience extrêmement enrichissante. Cet événement a non seulement offert une plateforme de dialogue et de partage d’expériences entre les acteurs économiques africains, mais a aussi renforcé notre détermination à promouvoir les investissements en Afrique. Les discussions étaient profondes, les échanges constructifs, et l’enthousiasme des participants pour le développement économique du continent étaient palpable. J’ai été particulièrement impressionné par la diversité des participants et la qualité des interventions, ce qui témoigne de l’importance et de la pertinence du Fiad dans le paysage économique africain. De plus, le Fiad nous a permis de nous rapprocher de nos homologues du Maroc, notamment l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (Amdie), ce qui ouvre de nouvelles perspectives de collaboration et de partenariats.

Et quelles sont les retombées pour le Mali ?

Pour le Mali, les retombées du Fiad-2024 sont significatives. Nous avons établi des contacts précieux avec des investisseurs potentiels et des partenaires stratégiques dans divers secteurs, notamment l’agriculture, les mines et les énergies renouvelables. Ces rencontres ouvrent la voie à de futures collaborations et investissements qui contribueront à notre croissance économique. De plus, le Fiad nous a permis de faire un benchmark pour notre projet pilote d’agropole dans la zone de Bancoumana. Nous avons également pu renforcer notre image de destination attractive pour les investissements, grâce à des échanges fructueux avec des décideurs et des leaders d’opinion. En marge de cet événement, nous avons procédé à la formation des représentants diplomatiques du Mali au Maroc en diplomatie économique afin de promouvoir la coopération Sud-Sud et les outiller pour mieux soutenir nos initiatives d’investissement. Notre rapprochement avec l’Amdie nous offre aussi des opportunités de coopération renforcée avec le Maroc, un partenaire stratégique pour le développement économique du Mali.

Selon vous, quels secteurs d’investissements en Afrique sont les prometteurs ?

En Afrique, plusieurs secteurs d’investissements sont particulièrement prometteurs. L’agriculture et l’agro-industrie continuent d’offrir des opportunités considérables, notamment avec l’essor des technologies agricoles et des pratiques durables. Le secteur minier, avec des ressources comme l’or, le lithium et d’autres minéraux stratégiques, attire également beaucoup d’attention. Les énergies renouvelables, en particulier l’énergie solaire et éolienne, représentent un domaine en pleine expansion, soutenu par le besoin croissant en électricité propre et abordable. Enfin, le numérique et les technologies de l’information jouent un rôle important dans l’innovation et l’inclusion numérique, offrant de vastes possibilités d’investissements dans les infrastructures numériques et les services technologiques.

Pensez-vous que le Fiad contribue à l’économie et au développement de l’Afrique ?

Absolument, le Fiad joue un rôle important dans l’économie et le développement de l’Afrique. Il offre une plateforme unique où les décideurs politiques, les investisseurs et les entrepreneurs peuvent se rencontrer, échanger et élaborer des stratégies communes. Les discussions et les ateliers thématiques permettent de mettre en lumière les défis et les opportunités spécifiques à chaque secteur, favorisant ainsi des solutions innovantes et collaboratives.

De plus, le Fiad facilite la création de partenariats public-privé, encourageant les investissements et le développement de projets structurants qui ont un impact direct sur le développement économique et social du continent.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de ce grand rendez-vous ?

Ce qui m’a le plus marqué lors du Fiad-2024, c’est l’engagement et la passion des participants pour le développement de l’Afrique. La diversité des idées, la richesse des débats et l’énergie collective étaient véritablement inspirantes.

J’ai également été impressionné par les initiatives innovantes présentées par de nombreux entrepreneurs africains, démontrant que le continent regorge de talents et de solutions créatives pour relever ses défis. Les témoignages de succès et les projets ambitieux partagés au Fiad ont renforcé ma conviction que l’Afrique est en pleine transformation et que nous sommes sur la bonne voie pour un avenir prospère.

Un autre aspect particulièrement marquant a été l’engouement pour la destination Mali. De nombreux investisseurs et partenaires potentiels ont manifesté un intérêt réel pour nos projets et nos opportunités d’investissement. Cet enthousiasme reflète la confiance croissante dans le potentiel économique du Mali et confirme que nos efforts pour attirer des investissements commencent à porter leurs fruits.

À quoi le thème “Ici, on investit” résonne-t-il avec les objectifs de l’Api-Mali ?

Le thème “Ici, on investit” résonne parfaitement avec les objectifs de l’Api-Mali. Notre mission est de promouvoir le Mali comme une destination attractive pour les investissements, en mettant en avant nos opportunités et nos avantages compétitifs. Nous visons à créer un environnement propice aux affaires, à attirer des investissements productifs et à soutenir les investisseurs tout au long de leurs projets.

Ce thème reflète notre engagement à transformer le Mali en un hub d’investissements, où les opportunités sont multiples et où chaque investissement contribue au développement économique et social du pays. De plus, notre collaboration renforcée avec l’Amdie grâce au Fiad s’inscrit dans notre vision de créer des synergies régionales pour un développement harmonieux.

En quoi votre participation au Fiad représente-t-elle une opportunité ?

Notre participation au Fiad représente une opportunité unique pour renforcer notre visibilité et notre attractivité en tant que destination d’investissement. Elle nous permet de présenter nos projets stratégiques, de partager nos succès et d’attirer l’attention des investisseurs internationaux. C’est également une occasion de renforcer nos réseaux, de nouer des partenariats stratégiques et de découvrir de nouvelles idées et technologies qui peuvent être appliquées au Mali. Le Fiad nous donne une plateforme pour dialoguer directement avec des acteurs clés et pour promouvoir nos initiatives visant à améliorer le climat des affaires et à attirer des investissements durables.

Quel est aujourd’hui le rôle du Fiad dans le développement économique du continent ?

Aujourd’hui, le Fiad joue un rôle important dans le développement économique du continent en facilitant les échanges entre les acteurs économiques, les décideurs politiques et les investisseurs. Il permet de créer des synergies, de partager les meilleures pratiques et de développer des solutions innovantes pour les défis communs.

Le Fiad contribue également à renforcer la coopération régionale et à promouvoir une intégration économique plus étroite. En mettant en lumière les opportunités d’investissement et en facilitant les rencontres B2B et B2G, le Fiad stimule la croissance économique, encourage les investissements et soutient le développement durable de l’Afrique.

Quels conseils donneriez-vous aux nouveaux participants ?

Aux nouveaux participants, je conseillerais de venir au Fiad avec une ouverture d’esprit et une volonté de collaborer. Profitez de chaque opportunité de networking, participez activement aux ateliers et aux discussions, et soyez prêts à partager vos idées et vos expériences.

Le Fiad est une plateforme idéale pour apprendre, échanger et créer des partenariats. Identifiez les secteurs et les projets qui vous intéressent, et n’hésitez pas à engager des discussions avec des partenaires potentiels.

Enfin, soyez prêts à explorer et à saisir les opportunités d’investissement, car le Fiad offre une richesse d’informations et de contacts pour développer vos projets.

Un message à l’endroit des décideurs politiques et opérateurs économiques ?

À l’adresse des décideurs politiques et des opérateurs économiques, je voudrais souligner l’importance de la collaboration et de l’engagement collectif pour le développement de notre continent.

Ensemble, nous devons créer un environnement favorable aux affaires, encourager l’innovation et soutenir les investissements durables. Les réformes réglementaires, la transparence et la simplification des procédures sont essentielles pour attirer et sécuriser les investissements. Continuons à promouvoir des partenariats public-privé, à soutenir les initiatives entrepreneuriales et à valoriser nos ressources naturelles et humaines.

En travaillant ensemble, nous pouvons transformer nos économies, créer des opportunités et assurer un avenir prospère pour l’Afrique. Le renforcement de nos collaborations avec des agences comme l’Amdie montre à quel point la coopération régionale peut être bénéfique pour tous.

Réalisé par El Hadj A.B.HAIDARA

