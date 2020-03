Les responsables de la Coalition du peuple pour l’Azawad (CPA) étaient face à la presse, le samedi 7 mars 2020, à la Maison de la presse de Bamako pour informer l’opinion de la destitution du secrétaire général de la CPA, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun au sein du Mouvement armé. « Le camarade en cause n’a de cesse œuvré de manière à ridiculiser et affaiblir notre mouvement malgré notre force sur le terrain », a souligné le conférencier, Boubacar Hagadoumbo TOURE, secrétaire général adjoint de la CPA. Contacté par nos soins, tout juste, après la conférence de presse, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun précise qu’il est toujours le secrétaire général de la CPA. « J’ai été investi par le congrès », a-t-il dit.

Selon le conférencier, Boubacar Hagadoumbo TOURE, l’objet de la présente conférence de presse est de parler de la destitution de leur frère d’arme, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire Général du mouvement. « En effet, des pourparlers d’Alger à la date d’aujourd’hui le camarade en cause n’a de cesse œuvré de manière à ridiculiser et affaiblir notre mouvement malgré notre force sur le terrain. Les multiples conseils n’ont servi en rien. Hélas! Encore une fois nous disons tout simplement que c’est dommage », a-t-il dit. Et d’ajouter en disant que « Par sa faute : la confiance s’est dissipée entre les éléments du Groupe, car agissant ainsi, il pense diviser les autres pour continuer à régner; La mauvaise gestion et les malversations financières font cas d’école à la CPA ; La corruption a gangrené tout le mouvement, La crédibilité du mouvement est entachée auprès de tous les partenaires à tous les niveaux (Communauté Internationale et autorités nationales) ». Selon le conférencier, cette décision a été prise dans le souci de mettre fin au discrédit que Mohamedoun jette sur leur mouvement. A ses dires, la conduite Mohamedoun laisse à désirer. « Nous membres de la CPA au cours de la réunion extraordinaire tenue le 29 février 2020 à cet effet avons pris la décision dont la teneur suit: Nous, leaders politique et militaire, de la coalition du peuple pour l’Azawad (CPA) ; Considérant la gestion calamiteuse et catastrophique de notre ex Secrétaire Général ; Considérant les dispositions des paragraphes 1 et 3 de la résolution N°2374 (2017) inscrivant sur la liste des sanctions du Conseil de Sécurité des Nations unies à l’encontre de notre ex Secrétaire Général ; Considérant l’exacerbation des relations entre la communauté internationale, les mouvements amis et la CPA en raison de l’attitude et du comportement personnel peu orthodoxe de l’ex Secrétaire général ; Considérant, l’effritement de la cohésion sociale au sein du mouvement ; Décidons : La radiation de l’ex Secrétaire Général Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun ; La mise en place d’un bureau exécutif dans l’attente de la tenue d’un congrès », a déclaré le conférencier. Répondant aux questions des journalistes, le conférencier a fait savoir qu’il reproche à Mohamedoun, des tonnes de grief. « Nous sommes avec l’Etat dans la mise en œuvre de l’accord. Le peu qu’on a obtenu, si on prend les bataillons MOC (Mécanisme opérationnel de coordination), il a ethnicisé. Nous ne travaillons pas pour une ethnie, on évite la guerre civile, nous ne sommes pas xénophobe. Le peu qu’on eu dans les bataillons MOC, il en a vendu », a-t-il conclu. Contacté par « Le Républicain », tout juste, après la conférence de presse, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun précise qu’il est toujours le secrétaire général de la CPA. « J’ai été investi par le congrès », a-t-il dit. Selon lui, cette conférence de presse est un non événement pour lui. « Le CPA est un Mouvement important qui se bat au coté de la République du Mali. Le processus de paix est assez sérieux, on n’est pas dans la comédie », a déclaré Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun.

Aguibou Sogodogo

