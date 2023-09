Crise sécuritaire au Nord du Mali : Ir Ganda pour un front national

Les communautés de culture songhay en Mouvement Ir Ganda invitent toutes les composantes de la nation à un forum pour la constitution d’un front national contre le terrorisme et pour l’arrêt immédiat de toutes les formes de violence au Mali. La déclaration a été faite à la faveur d’un point de presse tenu le samedi 16 septembre dernier à la Maison de la presse.

La lecture de la décélération a été faite par Ibrahim Hama. L’évènement a enregistré la présence d’Ousmane Issoufi Maïga, président d’Ir Ganda et ancien Premier ministre du Mali. Il avait à ses côtés, Adama Samassékou, entre autres.

Le 7 septembre 2023, les communautés de culture songhay en Mouvement Ir Ganda affirment avoir appris, avec beaucoup de douleur et de colère retenue, le lancement à Zorhay, cercle de Gourma-Rharous, de roquettes, armes de destruction massive, sur le bateau Tombouctou, un patrimoine national, causant la mort d’un grand nombre d’enfants, de femmes et de vieillards, de plusieurs blessés et l’incendie volontaire de nombreux biens matériels.

Le bateau Tombouctou, des camps de Bamba, de Gao et de Bourem ont été attaqués respectivement les 7, 8 et 12 septembre 2023. Elles déplorent les blocus de villes et de routes, les incendies de villages et de greniers, la destruction de récoltes, les attentats et les assassinats ciblés, la fermeture d’écoles, de centres de santé et marchés, les enlèvements de personnes, de troupeaux et autres biens matériels.

Dans sa déclaration, l’association des communautés de culture songhay en Mouvement Ir Ganda condamne fermement l’incendie volontaire du bateau Tombouctou qui, selon elle, vise à promouvoir une guerre civile entre les communautés de culture songhay constituées de toutes les ethnies du Mali, dans le dessein funeste de faire oublier les terroristes racistes qui restent les seuls auteurs de cette offense à toute la communauté nationale.

Toutefois, elle dit rester sereine face aux épreuves, c’est pourquoi elle convie tous les Maliens au calme, au discernement et à ne jamais faire d’amalgame car seule une poignée d’individus, avec des étrangers criminels, constituent les terroristes racistes. Cependant, les communautés sont déterminées à protéger par tous les moyens de droit la dignité et la culture des communautés Songhay.

Elles réaffirment leur soutien aux autorités de la Transition et aux FAMa. Elles ont par ailleurs salué la décision du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, de surseoir aux festivités du 22 septembre pour destiner les fonds de l’organisation au soutien des populations éprouvées par la violence des terroristes racistes.

L’association exhorte les hautes autorités à déployer tous les efforts matériels et humains pour maintenir la déserte et l’approvisionnement des villages, fractions et des villes en denrées de première nécessité. Elle demande aux hautes autorités de faire diligence pour la mobilité des personnes sur les axes routiers Sevaré-Gao, Sevaré-Bankass-Koro, Douentza-Tombouctou et Niono-Tombouctou.

Ibrahima Ndiaye

