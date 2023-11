Mali : l’armée annonce la découverte d’un ‘’charnier’’ à Kidal

Au Mali, l’état-major de l’armée a annoncé dans un communiqué la découverte d’un charnier à Kidal près d’une semaine après l’entrée des militaires dans la ville.

C’est lors d’une opération de sécurisation de la ville que les forces armées maliennes ont découvert ce charnier, rapporte le communiqué. Pour l’armée, une telle découverte prouve à suffisance « les atrocités commises » par les groupes terroristes sans foi ni loi. La ville de Kidal était occupée par des groupes rebelles de la coordination du mouvement de l’Azawad pendant les 11 dernières années. L’armée a annoncé que des enquêtes seront ouvertes pour traduire les auteurs devant la justice.

Après avoir pris position dans la ville de Kidal, l’armée a entamé une série d’opérations de sécurisation des personnes et des biens dans la ville et les environnants. Ce faisant, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Wagué a invité , le 17 novembre dernier, les populations de Kidal ayant déserté la ville, par crainte des conséquences d’éventuels affrontements entre les FAMa et les groupes terroristes, à y retourner.« Les FAMa qui contrôlent désormais la Région de Kidal, assurent, conformément à leur mission régalienne, la protection intégrale des personnes ainsi que leurs biens », a rassuré le colonel Ismaêl Wagué. Avant, c’est le gouverneur de la région de Kidal qui avait annoncé l’instauration d’un couvre-feu de 30 jours reconductible. L’armée malienne a pris position dans la ville de Kidal, le mardi 14 novembre passé, après plusieurs de jours de combats contre les groupes armés rebelles séparatistes qui contrôlaient la ville dans les onze dernières années.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

