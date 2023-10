Mali : le COREN s’engage dans la promotion de la paix et de la consolidation du vivre ensemble

Le Collectif des Ressortissants du Nord (COREN) a tenu, le samedi 07 octobre, au CRES de Badalabougou une assemblée générale d’information et de sensibilisation pour la promotion de la paix et de la consolidation du vivre ensemble. L’objectif est d’échanger sur ce qui pourrait être le rôle du Collectif pour une paix durable au nord du Mali. C’était sous l’égide de son président, Malick Alhousseini.

L’Assemblée générale du Collectif des Ressortissants du Nord (COREN) se veut un forum d’inclusivité regroupant des personnalités politiques, associatives, religieuses, coutumières, les associations de ressortissants des régions du Nord, des personnes ressources, etc. « L’objet de cette assemblée est de vous donner la parole autour du thème de la promotion de la paix et la consolidation du vivre ensemble pour qu’à l’unisson des orientations claires et un plan d’actions soient données au COREN », a rappelé son président Malick Alhousseini.

Cette assemblée générale se tient dans un contexte marqué par une tension grandissante entre l’Etat malien et les groupes politico-militaires de la Coordination des mouvements de l’Azawad, signataire de l’Accord d’Alger. Un document dont le processus de mise en œuvre connaît des difficultés. « Depuis un certain temps, notamment depuis le début du retrait de la Minusma, la recrudescence des attaques de nos forces armées (…) ouvertement revendiquées par des parties signataires de l’Accord sont autant d’indicateurs compromettants à l’Accord », a souligné l’ancien ministre de l’Energie et de l’Eau.

L’enjeu de cette assemblée générale est capital. Parce que le Mali traverse une situation critique et les populations du Nord sont éprouvées, a insisté Malick Alhousseini. Attaché à la paix et du vivre ensemble, le COREN appelle à la désescalade entre l’armée malienne et l’ex-rébellion regroupée au sein du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD). D’où l’appel du président du COREN à des débats sereins et francs pour qu’au sortir de ces assises, des orientations claires soient adoptées dans une feuille de route permettant la paix et la réconciliation tant recherchées par les autorités et les populations.

La nécessité de s’unir

C’est dans ce cadre que l’organisation d’une mission pour la paix qui va s’adresser aux parties prenantes au conflit a été proposée par des participants à l’Assemblée. Tous les participants ont insisté sur la nécessité de s’unir pour qu’ensemble une solution définitive soit trouvée à la crise que traverse le pays. Une nouvelle rencontre sera organisée dans les prochains jours afin de peaufiner le plan d’action.

Le COREN regroupe les ressortissants des régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Douentza, Bandiagara, Taoudéni et Ménaka, depuis sa création en 1956, le COREN s’est œuvré à la solidarité, à l’entente, au vivre ensemble entre les ressortissants de ses contrées citées plus haut ainsi qu’au développement et à l’épanouissement de ses régions.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

