Mali : Les casques bleus tchadiens se retirent de Tessalit après une semaine extrêmement tendue

Les casques bleus Tchadiens ont définitivement rétrocédés aux forces armées de défenses maliennes l’emprise du camp de la MINISMA de Tessalit, le week-end passé. Ce retrait de la mission onusienne a été marqué des fortes tensions entre les combattants du cadre stratégique permanent et l’armée malienne pour le contrôle du camp.

La mission onusienne a admis lors d’une conférence de presse tenue hier dimanche avoir achevé son retrait accéléré de sa base de Tessalit dans la région de Kidal en raison d’un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé qui mettait en danger la vie de son personnel. « Le retrait s’est déroulé selon le calendrier prévu mais dans des conditions de sécurité extrêmement tendues, le personnel de la MINUSMA à Tessalit ayant dû se réfugier dans des bunkers à plusieurs reprises en raison de tirs, y compris le 19 octobre lorsqu’un C130 de la MINUSMA a été touché à l’aile alors qu’il atterrissait à Tessalit, heureusement sans qu’il y ait de blessés ou de dommages majeurs à l’avion », a fait savoir la MINUSMA. Une semaine extrêmement tendue entre les groupes armés rebelles et l’armée malienne qui cherchait chacun à contrôler l’emprise de la MINUSMA. Pris en tenaille entre la puissance de feu des deux ennemis, la MINUSMA a été obligée de prendre une décision difficile. Celle de détruire, désactiver ou mettre hors service des équipements de valeur, tels que « des véhicules, des munitions, des générateurs et d’autres biens ».

La mission onusienne estime que ces équipements ne pouvaient pas être retournés aux pays contributeurs de troupes ou redéployés vers d’autres missions de maintien de la paix des Nations Unies. « Cette décision est également due au fait que 200 camions, qui devaient se rendre dans la région de Kidal récupérer ce matériel, sont à Gao depuis le 24 septembre, faute d’autorisation des autorités au vu de la situation sécuritaire », a déclaré la mission de onusienne.

« L’ONU n’a laissé aucun matériel de guerre dans le camp. Tous les matériels de guerre ont été transportés ou détruits », a admis le commandant du contingent de l’armée malienne qui occupe désormais l’emprise de Tessalit. Avant d’être rapatriés directement à Ndjamena à bord d’avions affrétés par leur pays, les soldats du contingent tchadien ont pris soin de remettre les clés du camp à l’armée malienne conformément à la résolution 2690 du conseil de Sécurité.

Il faut noter que l’occupation de l’emprise de Tessalit, proche de la ville de Kidal, a été marquée par une forte résistance des groupes armés du Cadre Stratégique Permanent. Pendant une semaine durant, ces groupes armés, que le gouvernement Malien qualifie de terroristes à cause des liaisons dangereuses qu’ils entretiennent avec le groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, ont tenté d’obstruer l’avancement des forces armées maliennes vers le camp de la MINUSMA. Dans cette tentative vaine, ils ont multiplié les tirs à l’arme lourde en direction des avions de transports des troupes de l’armée et les avions des Nations Unies chargés d’évacuer les militaires Tchadiens hors du Mali. Un avion de la MINUSMA touché par un tir a été obligé d’écourter son chemin en atterrissant précipitamment à l’aéroport de Gao. Cette résistance des groupes terroristes, selon l’armée, n’a nullement empêché le processus de rétrocession de l’emprise.

Toujours en représailles aux tirs, l’armée indique avoir menée des ripostes à la mesure des velléités terroristes. Il nous revient des sources proches de l’armée que les forces armées ont traité dans la nuit du 19 au 20 octobre plusieurs objectifs dans les secteurs de Tessalit et Kidal grâce aux opérations aéroterrestres. Les opérations de neutralisation des positions des groupes rebelles et leurs alliés terroristes ont contribué à faciliter la passation entre le chef du contingent Tchadien de la MINUSMA et le commandant des forces armées maliennes déployées dans ce site. Après Tessalit, l’armée mettra dans les prochains jours le cap sur les localités d’Aguelhok et de Kidal, où la résistance s’annonce plus forte puis que la ville de Kidal est fiel des groupes armés du CSP qui s’opposent au retour de l’armée régulière.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

